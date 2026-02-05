Рейтинг@Mail.ru
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
06:21 05.02.2026
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене
2026-02-05T06:21:00+03:00
2026-02-05T06:21:00+03:00
в мире
омск
россия
александр печерский
маутхаузен
великая отечественная война (1941-1945)
в мире, омск, россия, александр печерский, маутхаузен, великая отечественная война (1941-1945)
В мире, Омск, Россия, Александр Печерский, Маутхаузен, Великая Отечественная война (1941-1945)
Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене

Фонд Печерского нашел дочь участника восстания советских пленных в Маутхаузене

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, разыскал дочь одного из участников восстания советских военнопленных в лагере Маутхаузен, ее интервью об отце войдет в фильм, который будет представлен в этом году, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.
В результате восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года на свободу вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. Эти события вошли в историю как "Охота на зайцев".
Памятник жертвам фашизма на месте концлагеря Маутхаузен. - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Удалось установить имя еще одного бежавшего из "Маутхаузена" офицера
2 февраля, 05:50
По словам Васильева, самым важным открытием стало то, что Фонду после долгих архивных изысканий удалось разыскать дочь одного из участников восстания, выжившего после побега, Александра Михеенкова.
"Любовь Масливченко проживает в Омске и впервые согласилась дать развернутые ответы на наши вопросы", - уточнил он.
По его словам, "это принципиально новый пласт источников - живая семейная память, ранее полностью отсутствовавшая в публичном поле".
Васильев отметил, что сейчас фонд готовит обновленную версию документального фильма "Охота на зайцев" с включением этого интервью.
"Планируем представить ее в Омске, культурной столице России в 2026 году, в рамках крупных культурно-исторических мероприятий", - добавил он.
Председатель правления фонда напомнил, что Омск связан с Маутхаузеном еще и как родина генерала Дмитрия Карбышева, трагически погибшего в этом лагере и ставшего одним из символов сопротивления нацизму и несгибаемой стойкости.
Территория нацистского концентрационного лагеря Майданек после освобождения бойцами 1-ого Белорусского фронта Красной армии - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
ФСБ рассекретила архивные документы о концлагере "Майданек"
27 января, 00:30
 
