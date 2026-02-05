Фонд Печерского разыскал дочь участника восстания пленных в Маутхаузене

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Фонд Александра Печерского, занимающийся увековечением памяти участников Сопротивления в нацистских концлагерях, разыскал дочь одного из участников восстания советских военнопленных в лагере Маутхаузен, ее интервью об отце войдет в фильм, который будет представлен в этом году, сообщил РИА Новости председатель правления фонда Илья Васильев.

В результате восстания в австрийском концлагере Маутхаузен в начале февраля 1945 года на свободу вырвались около 500 советских военнопленных. Они справились с охраной и преодолели две полосы колючей проволоки. На бежавших из лагеря узников была открыта охота. В ней приняли участие не только военные, но и обычные жители ближайших деревень, которые выслеживали и убивали советских офицеров, помогая фашистам. Несмотря на это, среди местных жителей были и те, кто помогал бежавшим узникам лагеря и укрывал их в погребах. Эти события вошли в историю как "Охота на зайцев".

По словам Васильева, самым важным открытием стало то, что Фонду после долгих архивных изысканий удалось разыскать дочь одного из участников восстания, выжившего после побега, Александра Михеенкова.

"Любовь Масливченко проживает в Омске и впервые согласилась дать развернутые ответы на наши вопросы", - уточнил он.

По его словам, "это принципиально новый пласт источников - живая семейная память, ранее полностью отсутствовавшая в публичном поле".

Васильев отметил, что сейчас фонд готовит обновленную версию документального фильма "Охота на зайцев" с включением этого интервью.

"Планируем представить ее в Омске, культурной столице России в 2026 году, в рамках крупных культурно-исторических мероприятий", - добавил он.