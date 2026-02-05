Рейтинг@Mail.ru
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 05.02.2026 (обновлено: 11:39 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/vengriya-2072407941.html
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева - РИА Новости, 05.02.2026
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
Рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы "Росатома" Алексея Лихачева началась в Венгрии, сообщила российская РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:38:00+03:00
2026-02-05T11:39:00+03:00
венгрия
рафаэль гросси
петер сийярто
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997954157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1704a7c29f8865f047196af43ee45ecf.jpg
https://ria.ru/20260202/rosatom-2071712771.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997954157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67aaf39c9199c86d2febea73f9aa42e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, рафаэль гросси, петер сийярто, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"
Венгрия, Рафаэль Гросси, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш"
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева

Гросси, Сийярто и Лихачева начали рабочую встречу в Венгрии

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси и Алексей Лихачев
Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси и Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. Рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы "Росатома" Алексея Лихачева началась в Венгрии, сообщила российская госкорпорация.
"В городе Пакш (Венгрия) в преддверии торжественной церемонии заливки первого бетона энергоблока N5 АЭС "Пакш" (проект "Пакш-2") началась рабочая встреча генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, министра внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петера Сийярто и генерального директора госкорпорации "Росатом" Алексея Лихачева", - говорится в сообщении.
Стенд госкорпорации Росатом - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Лихачев назвал приоритетный проект "Росатома"
2 февраля, 14:14
 
ВенгрияРафаэль ГроссиПетер СийяртоАлексей ЛихачевМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала