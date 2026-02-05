https://ria.ru/20260205/vengriya-2072407941.html
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева - РИА Новости, 05.02.2026
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
Рабочая встреча гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, главы МИД Венгрии Петера Сийярто и главы "Росатома" Алексея Лихачева началась в Венгрии, сообщила российская РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:38:00+03:00
2026-02-05T11:38:00+03:00
2026-02-05T11:39:00+03:00
венгрия
рафаэль гросси
петер сийярто
алексей лихачев
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997954157_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1704a7c29f8865f047196af43ee45ecf.jpg
https://ria.ru/20260202/rosatom-2071712771.html
венгрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/07/1997954157_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_67aaf39c9199c86d2febea73f9aa42e0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, рафаэль гросси, петер сийярто, алексей лихачев, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"
Венгрия, Рафаэль Гросси, Петер Сийярто, Алексей Лихачев, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш"
В Венгрии началась встреча Гросси, Сийярто и Лихачева
Гросси, Сийярто и Лихачева начали рабочую встречу в Венгрии