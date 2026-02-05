Новое заявление фон дер Ляйен об Украине поразило Запад

"Ах, как трогательно! Нет ничего, что так ярко говорило бы о "непоколебимой солидарности", как очередные 90 миллиардов евро, волшебным образом появляющиеся из карманов бедствующих европейских налогоплательщиков. По-настоящему вдохновляет — особенно если учесть, что мы все знаем, как часть этих денег бесследно исчезает по пути", — заключили читатели.