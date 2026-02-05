Рейтинг@Mail.ru
Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу - РИА Новости, 05.02.2026
11:59 05.02.2026
Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу
Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:59:00+03:00
2026-02-05T11:59:00+03:00
Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу

© Фото : соцсетиАфина Симеонидис
© Фото : соцсети
Афина Симеонидис. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сообщает пресс-служба.
После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце декабря ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В сообщении СК РФ отмечалось, что "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Учительница из Ленинградской области получила срок за совращение ученика
13 мая 2025, 21:14
 
