Учительнице из Петербурга, обвиняемой в педофилии, проведут экспертизу

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Обвиняемая в педофилии учительница Афина Симеонидис направлена в психиатрический стационар для проведения комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
"Суд ходатайство следствия удовлетворил, поместив Симеонидис в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, для производства стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы", - сообщает пресс-служба.
После поручения главы СК РФ Александра Бастрыкина в конце декабря ее выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. В сообщении СК РФ отмечалось, что "приводятся различные мнения в медиапространстве, в том числе о невиновности фигурантки".
Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу Афину Симеонидис по делу о сексуальном насилии над двумя 12-летними детьми. Следствие утверждает, что Симеонидис два раза в апреле и один раз в июле у себя дома "с целью удовлетворения своего сексуального влечения и половых потребностей совершила в отношении двух потерпевших, 2013 года рождения, иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния последних".
