В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.02.2026
