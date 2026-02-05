Рейтинг@Mail.ru
В Киеве объявили воздушную тревогу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:09 05.02.2026
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:09:00+03:00
2026-02-05T03:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
украина
днепропетровская область
киев
украина
днепропетровская область
киев, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Украина, Днепропетровская область
В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и нескольких областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным карты, сигнал тревоги в украинской столице начал звучать в 2.53 мск.
Сигнал тревоги также звучит в Черниговской, Сумской, Харьковской, Черкасской, а также в частях Полтавской, Житомирской, Киевской и Днепропетровской областях.
В пригороде Харькова прогремел взрыв
Вчера, 00:57
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевУкраинаДнепропетровская область
 
 
