Рейтинг@Mail.ru
Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:17 05.02.2026 (обновлено: 05:53 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/tramp-2072356547.html
Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует
Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует
Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему симпатизирует бывшему президенту страны Биллу Клинтону, отметив, что тот всегда хорошо к нему относился и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T05:17:00+03:00
2026-02-05T05:53:00+03:00
в мире
сша
билл клинтон
дональд трамп
джеффри эпштейн
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071342675_0:94:3062:1817_1920x0_80_0_0_2c4ecdd5dfd80626a34885dcd043d6e5.jpg
https://ria.ru/20251223/klinton-2063982174.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071342675_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_c4f0f0b177c70f66fbe65e35b5f6e879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, билл клинтон, дональд трамп, джеффри эпштейн, nbc
В мире, США, Билл Клинтон, Дональд Трамп, Джеффри Эпштейн, NBC
Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует

Трамп признался в симпатии к Биллу Клинтону из-за хорошего отношения и понимания

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему симпатизирует бывшему президенту страны Биллу Клинтону, отметив, что тот всегда хорошо к нему относился и действительно его понимал.
"Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Трамп признался, что его тревожит факт преследования Билла Клинтона в связи с уголовным делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В то же самое время американский лидер подчеркнул, что сам, в отличие от Клинтона и его супруги Хиллари, не имел дел с Эпштейном.
Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что Клинтоны согласились дать показания в рамках расследования дела Эпштейна. Хиллари выступит перед комитетом 26 февраля, а Билл - 27 февраля.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
Трампу не понравилось наличие фото Клинтона в материалах по делу Эпштейна
23 декабря 2025, 02:36
 
В миреСШАБилл КлинтонДональд ТрампДжеффри ЭпштейнNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала