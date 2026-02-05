Трамп признался, что Билл Клинтон его реально чувствует

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему симпатизирует бывшему президенту страны Биллу Клинтону, отметив, что тот всегда хорошо к нему относился и действительно его понимал.
"Я до сих пор хорошо отношусь к Биллу Клинтону… Мне нравилось его отношение ко мне. Казалось, он меня реально чувствует. Он меня понял", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Трамп признался, что его тревожит факт преследования Билла Клинтона в связи с уголовным делом покойного финансиста Джеффри Эпштейна. В то же самое время американский лидер подчеркнул, что сам, в отличие от Клинтона и его супруги Хиллари, не имел дел с Эпштейном.
Ранее председатель комитета палаты представителей по надзору Джеймс Комер сообщил, что Клинтоны согласились дать показания в рамках расследования дела Эпштейна. Хиллари выступит перед комитетом 26 февраля, а Билл - 27 февраля.
Трампу не понравилось наличие фото Клинтона в материалах по делу Эпштейна
23 декабря 2025, 02:36