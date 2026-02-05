Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.

"Я бы сказал (мы обсуждали - ред.) экономику, отношения, которые у нас сложились с Китаем", - сказал Трамп.