Рейтинг@Mail.ru
Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 05.02.2026 (обновлено: 03:38 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/tramp-2072350692.html
Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина
Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина - РИА Новости, 05.02.2026
Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина
Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T03:24:00+03:00
2026-02-05T03:38:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
си цзиньпин
nbc
пусан
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:113:1012:682_1920x0_80_0_0_1d1813c2962b5cc2d7474b741315a813.jpg
https://ria.ru/20260204/ssha-2072298622.html
https://ria.ru/20260201/tramp-2071505224.html
сша
китай
пусан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051800005_0:0:1012:759_1920x0_80_0_0_835804b00424e68b2ec4c06ba25f8262.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, си цзиньпин, nbc, пусан, скотт бессент
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Си Цзиньпин, NBC, Пусан, Скотт Бессент
Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина

Трамп: Си Цзиньпин в конце года приедет в Белый дом

© Фото : Xinhua/Huang JingwenСи Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом
Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Xinhua/Huang Jingwen
Си Цзиньпин во время встречи с Дональдом Трампом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.
"Он приедет в Белый дом ближе к концу года", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Си Цзиньпин обсудил с Трампом проблему продажи оружия Тайваню
4 февраля, 19:10
Американский лидер также отметил, что совсем недавно поговорил с председателем КНР по телефону.
"Я бы сказал (мы обсуждали - ред.) экономику, отношения, которые у нас сложились с Китаем", - сказал Трамп.
Си Цзиньпин и Трамп 4 февраля провели телефонный разговор. Как отметил лидер КНР, слова которого привело центральное телевидение Китая, в 2025 году он поддерживал с Трампом хорошее взаимодействие, включая встречу в южнокорейском Пусане во время саммита АТЭС, которая "определила курс китайско-американских отношений и получила поддержку народов двух стран и международного сообщества".
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп и китайский лидер могут провести до четырех встреч в 2026 году.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Трамп назвал Си Цзиньпина боссом в Китае
1 февраля, 05:59
 
В миреСШАКитайДональд ТрампСи ЦзиньпинNBCПусанСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала