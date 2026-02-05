Трамп сообщил, что в конце года ожидает в Белом доме Си Цзиньпина

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в конце года ожидает в Белом доме лидера КНР Си Цзиньпина.
Американский лидер также отметил, что совсем недавно поговорил с председателем КНР по телефону.
"Я бы сказал (мы обсуждали - ред.) экономику, отношения, которые у нас сложились с Китаем", - сказал Трамп.
Си Цзиньпин и Трамп 4 февраля провели телефонный разговор. Как отметил лидер КНР, слова которого привело центральное телевидение Китая, в 2025 году он поддерживал с Трампом хорошее взаимодействие, включая встречу в южнокорейском Пусане во время саммита АТЭС, которая "определила курс китайско-американских отношений и получила поддержку народов двух стран и международного сообщества".
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что Трамп и китайский лидер могут провести до четырех встреч в 2026 году.
