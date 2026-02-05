Рейтинг@Mail.ru
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:20 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/telegram-2072417515.html
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках - РИА Новости, 05.02.2026
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:20:00+03:00
2026-02-05T12:20:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:129:3132:1891_1920x0_80_0_0_d1250bdb94486ab1f6eb6da8a0984d3d.jpg
https://ria.ru/20231227/telegram-1918417533.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152736/17/1527361756_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3d39c87d8c82b4d106bd648dbb65ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, павел дуров, telegram, евросоюз
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках

Дуров: Telegram скорее закроется, чем начнет раскрывать данные о переписках

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать.
«
"Telegram не раскрыл ни одного байта данных о переписках третьим лицам за всю свою историю. И мы скорее закроем весь проект, чем начнем это делать", - написал Дуров в соцсети X.
Аналогичное заявление Дуров делал в апреле 2025 года. Он утверждал, что в соответствии с законом ЕС о цифровых услугах, при наличии действительного судебного приказа Telegram будет раскрывать только IP-адреса и номера телефонов подозреваемых в совершении преступлений, но не сообщения.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
Автор российских телеграм-каналов получил 14 лет за госизмену
27 декабря 2023, 12:44
 
ТехнологииПавел ДуровTelegramЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала