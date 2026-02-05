https://ria.ru/20260205/telegram-2072417515.html
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках - РИА Новости, 05.02.2026
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках
Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что мессенджер никогда не передавал данные о переписках третьим лицам и проект скорее закроется, чем начнет это делать. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:20:00+03:00
2026-02-05T12:20:00+03:00
2026-02-05T12:20:00+03:00
технологии
павел дуров
telegram
евросоюз
Новости
ru-RU
технологии, павел дуров, telegram, евросоюз
Технологии, Павел Дуров, Telegram, Евросоюз
Дуров заявил, что скорее закроет Telegram, чем раскроет данные о переписках
Дуров: Telegram скорее закроется, чем начнет раскрывать данные о переписках