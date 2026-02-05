СМИ: Сеул продолжит переговоры с США, чтобы избежать высоких тарифов

СЕУЛ, 5 фев — РИА Новости. Министр торговли Республики Корея Ё Хан Гу по возвращении из США заявил, что Южная Корея продолжит тесные консультации с США, чтобы урегулировать торговые разногласия до официального оформления Вашингтоном повышенных пошлин на корейские товары, передает агентство Министр торговли Республики Корея Ё Хан Гу по возвращении из США заявил, что Южная Корея продолжит тесные консультации с США, чтобы урегулировать торговые разногласия до официального оформления Вашингтоном повышенных пошлин на корейские товары, передает агентство Рёнхап

Заявление министра прозвучало после его недельной поездки в США на фоне угроз президента Штатов Дональда Трампа повысить "взаимные" тарифы и автомобильные пошлины для Южной Кореи до 25%. В Вашингтоне объясняют это предупреждение задержкой с принятием в Сеуле законопроекта, необходимого для реализации двустороннего торгового соглашения, в рамках которого большинство американских пошлин на корейские товары были снижены до 15%, Сеул же пообещал вложить 350 миллиардов долларов в американские проекты и закупить энергоносители, включая сжиженный природный газ, на 100 миллиардов долларов.

"Важно, повысят ли США пошлины сразу после публикации в Федеральном реестре или будет предусмотрен льготный период примерно в один–два месяца", — заявил Ё Хан Гу журналистам в аэропорту Инчхона

В то же время, по его словам, сама публикация такого уведомления является "ненужной", поскольку Сеул продолжает "добросовестные усилия" по выполнению торговых договорённостей.

"Поскольку у нас всё ещё есть время для консультаций, правительство будет и далее вести тесные обсуждения с США и приложит все усилия для достижения решения, наилучшим образом отвечающего национальным интересам", — подчеркнул министр.

В ходе визита Ё Хан Гу провёл встречи с заместителем торгового представителя США и примерно с 20 американскими законодателями. Он подтвердил готовность Сеула в кратчайшие сроки продвигать специальный законопроект для реализации торгового соглашения, а также обсуждать нетарифные вопросы — в том числе в сфере цифрового регулирования.

Министр также положительно оценил решение правящих и оппозиционных партий Южной Кореи создать специальный комитет для ускорения рассмотрения законопроекта об инвестициях в США. По его словам, этот шаг может способствовать снижению торговой напряжённости, поскольку Вашингтон называет задержку с принятием закона одной из ключевых причин планируемого повышения пошлин.

Комментируя нетарифные разногласия, включая расследование Сеулом масштабной утечки данных пользователей в зарегистрированной в США компании Coupang, Ё Хан Гу отметил, что детали переговоров не подлежат разглашению, однако такие вопросы требуют "осторожного" подхода, поскольку двустороннее соглашение предусматривает совместную работу по устранению нетарифных торговых барьеров.