18:42 05.02.2026
Система спутниковой интернет-связи Starlink появилась в Таджикистане
Система спутниковой интернет-связи Starlink появилась в Таджикистане
2026
в мире, таджикистан, илон маск, spacex
В мире, Таджикистан, Илон Маск, SpaceX
Система спутниковой интернет-связи Starlink появилась в Таджикистане

Спутниковая связь Starlink от SpaceX появилась в Таджикистане

Флаг Таджикистана
Флаг Таджикистана
AP Photo / Olga Tutubalina
Флаг Таджикистана . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Система спутниковой интернет-связи Starlink от компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска стала доступна в Таджикистане, сообщается в официальном аккаунте Starlink в соцсети Х.
"Высокоскоростной интернет с низкой задержкой Starlink теперь доступен в Таджикистане", - говорится в публикации.
Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.
Маск заявил об успехе мер против нелегального использования Starlink
1 февраля, 14:20
 
В миреТаджикистанИлон МаскSpaceX
 
 
