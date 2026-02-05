В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу петербурженку, которая подожгла отделение пункта сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елизаветы Неуступовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (теракт - ред.) УК РФ", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что 4 февраля Неуступова приискала орудие преступления - не менее двух бутылок с горючей смесью, выбрала объект для совершения террористического акта - здание жилого дома на Кантемировской улице, где в подвальном помещении находится пункт сбора гуманитарной помощи "Спасем Донбасс". Далее она подожгла смеси в бутылках и бросила их в подвальное помещение, считает следствие.
Пресс-служба регионального ГУМВД РФ в среду сообщила, что женщина подожгла помещение в доме на Кантемировской улице. Также, по данным главка, женщина заявила о наличии у нее "опасного предмета", эти данные не подтвердились.