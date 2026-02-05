В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи

Следствие полагает, что 4 февраля Неуступова приискала орудие преступления - не менее двух бутылок с горючей смесью, выбрала объект для совершения террористического акта - здание жилого дома на Кантемировской улице, где в подвальном помещении находится пункт сбора гуманитарной помощи "Спасем Донбасс". Далее она подожгла смеси в бутылках и бросила их в подвальное помещение, считает следствие.