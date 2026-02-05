Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи
18:00 05.02.2026 (обновлено: 18:03 05.02.2026)
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи - РИА Новости, 05.02.2026
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи

Суд в Петербурге арестовал женщину за поджог пункта сбора гумпомощи

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Суд заключил под стражу петербурженку, которая подожгла отделение пункта сбора гуманитарной помощи на Кантемировской улице, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Елизаветы Неуступовой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (теракт - ред.) УК РФ", - говорится в сообщении.
Следствие полагает, что 4 февраля Неуступова приискала орудие преступления - не менее двух бутылок с горючей смесью, выбрала объект для совершения террористического акта - здание жилого дома на Кантемировской улице, где в подвальном помещении находится пункт сбора гуманитарной помощи "Спасем Донбасс". Далее она подожгла смеси в бутылках и бросила их в подвальное помещение, считает следствие.
Пресс-служба регионального ГУМВД РФ в среду сообщила, что женщина подожгла помещение в доме на Кантемировской улице. Также, по данным главка, женщина заявила о наличии у нее "опасного предмета", эти данные не подтвердились.
Хамидулин Станислав, обвиняемый по делу о поджоге вертолета в аэропорту Остафьево в Дорогомиловском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Осужденный за поджог вертолета в Остафьево не считает преступление крупным
1 февраля, 16:57
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
