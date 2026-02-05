https://ria.ru/20260205/sud-2072453638.html
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна
Военный суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Бако Саакяна к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:43:00+03:00
2026-02-05T13:43:00+03:00
2026-02-05T13:43:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
бако саакян
рубен варданян
араик арутюнян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/70460/11/704601162_0:534:1656:1466_1920x0_80_0_0_fb1f85c76129559839921187c173813e.jpg
https://ria.ru/20251104/pashinyan-2052765901.html
баку
азербайджан
в мире, баку, азербайджан, бако саакян, рубен варданян, араик арутюнян
В мире, Баку, Азербайджан, Бако Саакян, Рубен Варданян, Араик Арутюнян
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна
РИА Новости: бывший лидер карабахских армян Саакян получил 20 лет