13:43 05.02.2026
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна
в мире
баку
азербайджан
бако саакян
рубен варданян
араик арутюнян
баку
азербайджан
в мире, баку, азербайджан, бако саакян, рубен варданян, араик арутюнян
В мире, Баку, Азербайджан, Бако Саакян, Рубен Варданян, Араик Арутюнян
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Саакяна

Бако Саакян. Архивное фото
БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Военный суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян Бако Саакяна к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд приговорил Бако Саакяна к 20 годам лишения свободы. Суд продолжает зачитывать приговоры другим подсудимым по данному делу", - сообщили в суде.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Ранее в Бакинском военном суде прошли более десяти судебных заседаний, где все обвиняемые дали свободные показания.
