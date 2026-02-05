https://ria.ru/20260205/sud-2072443441.html
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян к 20 годам
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян к 20 годам - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян к 20 годам
Суд в Баку приговорил одного из бывших лидеров карабахских армян Аркадия Гукасяна к 20 годам лишения свободы, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:17:00+03:00
2026-02-05T13:17:00+03:00
2026-02-05T13:17:00+03:00
в мире
баку
азербайджан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072442500_0:0:923:519_1920x0_80_0_0_f53d5f43b86334ac7bc8ca1ac607a413.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072417246.html
баку
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072442500_83:0:923:630_1920x0_80_0_0_57edeb504e15aed0dc8308f769ac2346.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, баку, азербайджан
В мире, Баку, Азербайджан
Суд в Баку приговорил бывшего лидера карабахских армян к 20 годам
РИА Новости: экс-лидера карабахских армян Гукасяна приговорили к 20 годам