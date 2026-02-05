Рейтинг@Mail.ru
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 05.02.2026 (обновлено: 12:38 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/sud-2072417246.html
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку - РИА Новости, 05.02.2026
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку
Суд в Баку приговорил одного из бывших лидеров карабахских армян Давида Манукяна к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:17:00+03:00
2026-02-05T12:38:00+03:00
баку
в мире
азербайджан
бако саакян
рубен варданян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072425637_5:0:1545:866_1920x0_80_0_0_36cf0814949d8aa8034f4cadd682ae0c.jpg
https://ria.ru/20260205/karabakh-2072413852.html
баку
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072425637_244:0:1399:866_1920x0_80_0_0_42873e064ed3e15ebb2c7b4ea7bcd66b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баку, в мире, азербайджан, бако саакян, рубен варданян
Баку, В мире, Азербайджан, Бако Саакян, Рубен Варданян
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку

Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян Манукяна к пожизненному сроку

© Фото : СГБ АзербайджанаДавид Манукян
Давид Манукян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : СГБ Азербайджана
Давид Манукян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БАКУ, 5 фев – РИА Новости. Суд в Баку приговорил одного из бывших лидеров карабахских армян Давида Манукяна к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде.
Правоохранительные органы Азербайджана в конце 2023 года задержали бывших лидеров карабахских армян - Рубена Варданяна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и Давида Манукяна. Ранее в Баку в Военном суде прошли более десяти судебных заседаний, где все обвиняемые дали свободные показания.
"Суд приговорил Давида Манукяна к пожизненному заключению. Суд продолжает зачитывать приговоры другим подсудимым по данному делу. В ближайшие минуты будут зачитаны приговоры Аркадию Гукасяну и Бако Саакяну", - сообщили в суде.
Задержанный Араик Арутюнян - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Суд в Баку вынес пожизненный приговор двум бывшим лидерам карабахских армян
Вчера, 12:05
 
БакуВ миреАзербайджанБако СаакянРубен Варданян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала