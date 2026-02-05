https://ria.ru/20260205/sud-2072417246.html
Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян к пожизненному сроку
Суд в Баку приговорил одного из бывших лидеров карабахских армян Давида Манукяна к пожизненному заключению, сообщили РИА Новости в Бакинском военном суде. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:17:00+03:00
баку
в мире
азербайджан
бако саакян
рубен варданян
баку, в мире, азербайджан, бако саакян, рубен варданян
