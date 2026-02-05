Рейтинг@Mail.ru
Использование ИИ для создания образа людей в агитации признали незаконным - РИА Новости, 05.02.2026
10:37 05.02.2026
Использование ИИ для создания образа людей в агитации признали незаконным
Верховный суд России признал незаконным использование в предвыборной агитации изображения людей, сгенерированного нейросетью, сообщили РИА Новости в...
2026
Россия, КПРФ
Использование ИИ для создания образа людей в агитации признали незаконным

Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Верховный суд России признал незаконным использование в предвыборной агитации изображения людей, сгенерированного нейросетью, сообщили РИА Новости в пресс-службе судебной инстанции.
Согласно материалам, которые имеются в распоряжении РИА Новости, челябинское отделение КПРФ в суде требовало отменить постановление регионального избиркома, который в августе 2025 года в ходе предвыборной гонки в областное законодательное собрание признал незаконным агитационным материалом листовку КПРФ "Нам важен каждый".
Верховный суд России в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов
29 января, 20:07
Листовка формата А4 тиражом 1658 штук размещалась на стендах в лифтах. В ее основу положена стилистика советского семейного плаката, на котором изображена семья - отец, мать, ребенок и дедушка. Как следует из технического задания заказчика, изображения людей сгенерированы с помощью нейросетей с целью "формирования положительных образов, призванных вызвать симпатию у избирателей (например, образ рабочего завода должен передавать силу, надежность, образ молодого предпринимателя - позитивный настрой и деловитость, образ учителя - доброжелательность и профессионализм)".
Суд первой инстанции согласился с доводами истца и отменил постановление избиркома. Однако апелляционная инстанция пересмотрела решение и отказала в удовлетворении иска. КПРФ обратилась в Верховный суд РФ с кассационной жалобой.
"(Коллегия ВС РФ решила) апелляционное определение оставить без изменения, кассационную жалобу челябинского отделения КПРФ без удовлетворения", - сказали в пресс-службе.
Согласно материалам, заявитель полагает, что избирательное объединение "в полном соответствии с избирательным законодательством в агитационном материале использовало стилизованные изображения вымышленных людей, а не изображения физических лиц в том понимании, которое дано в гражданском законодательстве". Однако суд с этим не согласился.
"Административным истцом с целью побуждения избирателей к голосованию за список кандидатов от соответствующего избирательного объединения в агитационном материале размещены созданные нейросетью изображения привлекательных людей в стилистике, близкой многим избирателям, что не соответствует положениям статьи 48 федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ, предусматривающей возможность использования избирательным объединением изображений кандидатов, выдвинутых им на соответствующих выборах, которые могут быть сделаны также среди неопределенного круга лиц. В иных случаях использование в агитационных материалах изображений физического лица, в том понимании, которое вкладывается в него в избирательном законодательстве, запрещено", - говорится в документе.
Суд подчеркнул, что такое специальное регулирование проведения предвыборной агитации призвано не допустить формирование у избирателей искаженного представления о кандидатах.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
МВД рассказало, как отличить документы, сгенерированные нейросетью
31 января, 07:58
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
