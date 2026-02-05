В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США

ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Оппозиционные партии в британском парламенте призвали к вынесению вотума недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за связанного с Джеффри Эпштейном бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.

Ранее Стармер публично извинился за назначение связанного с Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона британским послом в Вашингтоне . В среду Стармер, выступая в Палате общин, признал, что проверки попавшего в опалу Мандельсона перед назначением на должность посла выявили его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, однако он все равно занял этот пост.

"Депутаты от лейбористской партии должны поступить правильно. Я знаю, что многие из них в ужасе от того, что произошло. Мы видели это в Палате общин буквально вчера. Возможно, теперь они ожидают, что премьер-министр возьмет на себя ответственность, но мы знаем, что он этого не сделает. Его придется убрать с Даунинг-стрит. Поэтому я делаю им предложение, если они хотят перемен, в которых, как они знают, нуждается страна, приходите и поговорите с моими сторонниками, и давайте серьезно поговорим о вотуме недоверия", - заявила лидер партии консерваторов Кеми Баденок в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News

Партия либеральных демократов также призвала к вынесению вотума недоверия премьер-министру. Лидер партии Эд Дэйви призвал к концу "лейбористской мыльной оперы".

"Давайте проведем голосование о недоверии сейчас, чтобы узнать, доверяют ли депутаты-лейбористы премьер-министру, чтобы правительство могло так или иначе преодолеть это и сосредоточиться на переменах в которых нуждается наша страна", - сказал он.

Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании США в феврале прошлого года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты. В среду Стармер заявил о намерении лишить связанного с Эпштейном экс-посла в США титула пэра и пообещал раскрыть информацию о нем за исключением документов, засекреченных в интересах национальной безопасности.

После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна , переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.

Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.