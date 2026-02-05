Рейтинг@Mail.ru
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США
05.02.2026
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США
Оппозиционные партии в британском парламенте призвали к вынесению вотума недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за связанного с Джеффри... РИА Новости, 05.02.2026
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
джеффри эпштейн
кир стармер
кеми баденок
сша
великобритания
вашингтон (штат)
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, кир стармер, кеми баденок
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Кеми Баденок
В Британии призвали вынести Стармеру вотум недоверия из-за экс-посла в США

Оппозиция в Британии призвала к вотуму недоверия Стармеру из-за Мандельсона

Кир Стармер
Кир Стармер
Кир Стармер. Архивное фото
Кир Стармер. Архивное фото
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Оппозиционные партии в британском парламенте призвали к вынесению вотума недоверия премьер-министру Киру Стармеру на фоне скандала из-за связанного с Джеффри Эпштейном бывшего британского посла в США Питера Мандельсона.
Ранее Стармер публично извинился за назначение связанного с Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона британским послом в Вашингтоне. В среду Стармер, выступая в Палате общин, признал, что проверки попавшего в опалу Мандельсона перед назначением на должность посла выявили его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, однако он все равно занял этот пост.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Генпрокурор Польши раскрыл новые детали по делу Эпштейна
Вчера, 16:25
"Депутаты от лейбористской партии должны поступить правильно. Я знаю, что многие из них в ужасе от того, что произошло. Мы видели это в Палате общин буквально вчера. Возможно, теперь они ожидают, что премьер-министр возьмет на себя ответственность, но мы знаем, что он этого не сделает. Его придется убрать с Даунинг-стрит. Поэтому я делаю им предложение, если они хотят перемен, в которых, как они знают, нуждается страна, приходите и поговорите с моими сторонниками, и давайте серьезно поговорим о вотуме недоверия", - заявила лидер партии консерваторов Кеми Баденок в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал Sky News.
Партия либеральных демократов также призвала к вынесению вотума недоверия премьер-министру. Лидер партии Эд Дэйви призвал к концу "лейбористской мыльной оперы".
"Давайте проведем голосование о недоверии сейчас, чтобы узнать, доверяют ли депутаты-лейбористы премьер-министру, чтобы правительство могло так или иначе преодолеть это и сосредоточиться на переменах в которых нуждается наша страна", - сказал он.
Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале прошлого года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты. В среду Стармер заявил о намерении лишить связанного с Эпштейном экс-посла в США титула пэра и пообещал раскрыть информацию о нем за исключением документов, засекреченных в интересах национальной безопасности.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев предположил, как в Британии могут избавиться от Стармера
Вчера, 05:00
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
Ранее заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 02.02.2026
Дмитриев назвал десять скандалов в Британии при Стармере
2 февраля, 19:56
 
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Кеми Баденок
 
 
