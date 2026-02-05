Рейтинг@Mail.ru
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США - РИА Новости, 05.02.2026
18:41 05.02.2026
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США - РИА Новости, 05.02.2026
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично извинился за назначение связанного со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера... РИА Новости, 05.02.2026
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, кир стармер, гордон браун, sun
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Гордон Браун, Sun
Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США

Стармер извинился за назначение связанного с Эпштейном политика послом в США

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
ЛОНДОН, 5 фев - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер публично извинился за назначение связанного со скандально известным бизнесменом Джеффри Эпштейном лейбориста Питера Мандельсона британским послом в Вашингтоне.
В среду Стармер признал, что проверки попавшего в опалу Мандельсона перед назначением на должность посла выявили его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном, однако он все равно занял этот пост.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что на самом деле скрывают файлы Эпштейна
4 февраля, 08:00
"Жертвы Эпштейна ... сталкивались с задержками в привлечении виновных к ответственности, и им слишком часто отказывали в этом. Хочу сказать вот что: я прошу прощения. Я сожалею о том, что с вами сделали. Сожалею, что так много людей, обладающих властью, подвели вас. Прошу прощения, что мы поверили лжи Мандельсона и назначили его, и сожалею, что даже сейчас вы вынуждены наблюдать, как эта история снова разворачивается публично", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы.
Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале прошлого года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты. В среду Стармер заявил о намерении лишить связанного с Эпштейном экс-посла в США титула пэра и пообещал раскрыть информацию о нем за исключением документов, засекреченных в интересах национальной безопасности.
После публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США британские СМИ выяснили, что Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса в правительстве премьер-министра Гордона Брауна, переслал внутренний документ правительства Великобритании Эпштейну. Британская полиция начала уголовное расследование в отношении Мандельсона из-за пересылки документа.
В пятницу заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера
Вчера, 00:50
 
В миреСШАВеликобританияВашингтон (штат)Джеффри ЭпштейнКир СтармерГордон БраунSun
 
 
