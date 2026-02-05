Стармер публично извинился за назначение Мандельсона послом в США

"Жертвы Эпштейна ... сталкивались с задержками в привлечении виновных к ответственности, и им слишком часто отказывали в этом. Хочу сказать вот что: я прошу прощения. Я сожалею о том, что с вами сделали. Сожалею, что так много людей, обладающих властью, подвели вас. Прошу прощения, что мы поверили лжи Мандельсона и назначили его, и сожалею, что даже сейчас вы вынуждены наблюдать, как эта история снова разворачивается публично", - заявил Стармер в ходе пресс-конференции, которую транслировали национальные телеканалы.