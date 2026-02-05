Рейтинг@Mail.ru
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера - РИА Новости, 05.02.2026
00:50 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/starmer-2072341445.html
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера
Скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном может стоить премьер-министру... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:50:00+03:00
2026-02-05T00:50:00+03:00
в мире
сша
великобритания
вашингтон (штат)
джеффри эпштейн
кир стармер
spectator
sun
в мире, сша, великобритания, вашингтон (штат), джеффри эпштейн, кир стармер, spectator, sun
В мире, США, Великобритания, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн, Кир Стармер, Spectator, Sun
СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера

Spectator: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру кресла, политик может не продержаться до майских местных выборов, отмечает журнал Spectator.
Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале прошлого года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты.
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Стармер признал, что знал о связях экс-посла в США с Эпштейном
Вчера, 15:58
Как отмечает Spectator, опасность для Стармера заключается в том, что обсуждение связи Мандельсона с Эпштейном и его назначения на пост посла происходят уже не только в частных беседах, но и в парламенте. Как подчеркивает Spectator, депутаты сомневаются, сможет ли Стармер пережить этот скандал.
"Последствия дела с Мандельсоном... рискует привести к падению премьера (Стармера - ред.) задолго до надвигающейся катастрофы на майских выборах", - отмечает журнал, называя дело с бывшим послом "ядовитой смесью грязи, скандала и некомпетентности".
В пятницу на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
СМИ: Стармер может уволить главу аппарата, чтобы удержаться у власти
3 февраля, 04:37
 
