СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Скандал из-за связи бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона с американским финансистом Джеффри Эпштейном может стоить премьер-министру Великобритании Киру Стармеру кресла, политик может не продержаться до майских местных выборов, отмечает журнал Spectator.
Стармер назначил Мандельсона послом Великобритании в США в феврале прошлого года, в сентябре тот был уволен со своего поста из-за связей с Эпштейном. Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты.
Как отмечает Spectator, опасность для Стармера заключается в том, что обсуждение связи Мандельсона с Эпштейном и его назначения на пост посла происходят уже не только в частных беседах, но и в парламенте. Как подчеркивает Spectator, депутаты сомневаются, сможет ли Стармер пережить этот скандал.
"Последствия дела с Мандельсоном... рискует привести к падению премьера (Стармера - ред.) задолго до надвигающейся катастрофы на майских выборах", - отмечает журнал, называя дело с бывшим послом "ядовитой смесью грязи, скандала и некомпетентности".
В пятницу на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.
Ранее издание Sun писало, что Мандельсон в 2008 году заверял Эпштейна в "любви друзей" на фоне дела против Эпштейна о принуждении несовершеннолетней девушки к проституции. Издание отмечает, что незадолго до того, как Эпштейн был приговорен к 18 месяцам тюрьмы после сделки со следствием, Мандельсон призывал его "бороться за досрочное освобождение". Мандельсон в письмах выразил гнев по поводу процесса против Эпштейна в США и призвал финансиста отнестись к нему "философски".