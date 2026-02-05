СМИ: скандал с Эпштейном может стоить Стармеру кресла премьера

"Последствия дела с Мандельсоном... рискует привести к падению премьера (Стармера - ред.) задолго до надвигающейся катастрофы на майских выборах", - отмечает журнал, называя дело с бывшим послом "ядовитой смесью грязи, скандала и некомпетентности".

В пятницу на прошлой неделе заместитель генпрокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. С учетом последней публикации общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов, включая документы, электронные письма, а также фото- и видеоматериалы, связанные с расследованием преступлений в сфере секс-торговли ныне покойного финансиста. В файлах упоминался и Мандельсон - согласно документам, он получил от Эпштейна 75 тысяч долларов в 2003-2004 годах.