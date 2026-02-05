МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.

За сутки потери ВСУ составили порядка 1 305 военнослужащих, ПВО РФ сбила девять снарядов HIMARS и 381 БПЛА.

Всего с начала проведения специальной военной операции российской армией уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 503 танка и других боевых бронированных машин, 1 659 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц специальной военной автомобильной техники.

Своих не бросаем

В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих и трое жителей Курской области , взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны России.

Посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении наших сограждан оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.

Как отметили в российском оборонном ведомстве, все военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Голос разума

Алар Карис. Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта, заявил президент Эстонии

"В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну", - заявил Карис в интервью телеканалу NBC , отвечая на вопрос о том, стоит ли Киеву отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом он отметил, что решение остается за Украиной.

Как отмечала ранее газета Financial Times, США также считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта.

По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимира Джабарова , Россия делает все возможное для того, чтобы переговорный процесс по Украине продолжался, вместе с тем, поведение переговорщиков от Киева показывает, что им мир не нужен.

Подлость всу

Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Сотрудники военкоматов в столице Украины начали отлавливать мужчин даже в пунктах обогрева, которыми жители Киева пользуются из-за проблем с энергоснабжением, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев