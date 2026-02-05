Рейтинг@Mail.ru
Спецоперация, 5 февраля: Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
17:35 05.02.2026
Спецоперация, 5 февраля: Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ
Спецоперация, 5 февраля: Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ - РИА Новости, 05.02.2026
Спецоперация, 5 февраля: Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
Спецоперация, 5 февраля: Россия ударила по объектам инфраструктуры ВСУ

Военнослужащий Росси в зоне проведения СВО
Военнослужащий Росси в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий Росси в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вооруженные силы России нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемой в интересах ВСУ, сообщило в четверг Минобороны РФ.
За сутки потери ВСУ составили порядка 1 305 военнослужащих, ПВО РФ сбила девять снарядов HIMARS и 381 БПЛА.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2026
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2026
© Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.02.2026
Всего с начала проведения специальной военной операции российской армией уничтожены: 670 самолетов, 283 вертолета, 112 596 беспилотных летательных аппаратов, 650 зенитных ракетных комплексов, 27 503 танка и других боевых бронированных машин, 1 659 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33 080 орудий полевой артиллерии и минометов, 53 713 единиц специальной военной автомобильной техники.

Своих не бросаем

Россия, США и Украина в ходе переговоров в Абу-Даби в четверг договорились об обмене 314 военнопленными, сообщил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, назвав сами переговоры подробными и продуктивными.
В четверг с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих и трое жителей Курской области, взамен переданы 157 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны России.
Посреднические усилия гуманитарного характера в возвращении наших сограждан оказали Объединенные Арабские Эмираты и США.
Как отметили в российском оборонном ведомстве, все военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Медведев назвал СВО актом самообороны
Вчера, 10:22

Голос разума

Украине в какой-то момент придется рассмотреть вопрос о временном отказе от территориальных претензий с целью урегулирования конфликта, заявил президент Эстонии Алар Карис.
"В какой-то момент придется найти баланс, стоит ли временно уступить какую-то часть земли, чтобы остановить эту войну", - заявил Карис в интервью телеканалу NBC, отвечая на вопрос о том, стоит ли Киеву отказаться от территорий с целью урегулирования. При этом он отметил, что решение остается за Украиной.
Как отмечала ранее газета Financial Times, США также считают, что Киев должен покинуть Донбасс для урегулирования конфликта.
По словам главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимира Джабарова, Россия делает все возможное для того, чтобы переговорный процесс по Украине продолжался, вместе с тем, поведение переговорщиков от Киева показывает, что им мир не нужен.

Подлость всу

Двое мужчин ранены в Шебекинском и Грайворонском округах Белгородской области в результате ударов украинских дронов по автомобилям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Сотрудники военкоматов в столице Украины начали отлавливать мужчин даже в пунктах обогрева, которыми жители Киева пользуются из-за проблем с энергоснабжением, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
Украинский штурмовик Игорь Дмитров, сдавшийся в плен на красноармейском направлении, рассказал, как во время подготовки после насильственной мобилизации его учили делать только перевязки и практически не давали стрелять.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
