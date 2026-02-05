https://ria.ru/20260205/solntse-2072339697.html
На Солнце в среду произошли 20 вспышек
На Солнце в среду произошли 20 вспышек - РИА Новости, 05.02.2026
На Солнце в среду произошли 20 вспышек
Ученые в среду зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С, сообщили в лаборатории... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T00:21:00+03:00
2026-02-05T00:21:00+03:00
2026-02-05T00:36:00+03:00
российская академия наук
мощные вспышки на солнце
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072265234_0:20:1921:1101_1920x0_80_0_0_39443c7d2f6e1809cd00dcdfd44f058c.jpg
https://ria.ru/20260204/solntse-2072069128.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/04/2072265234_215:0:1708:1120_1920x0_80_0_0_849100a18f5107f09fc1ca844c78bc53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, мощные вспышки на солнце
Российская академия наук, Мощные вспышки на Солнце
На Солнце в среду произошли 20 вспышек
ИКИ РАН: на Солнце в среду произошли 20 вспышек
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Ученые в среду зарегистрировали на Солнце одну вспышку максимального класса, 12 мощных вспышек класса М и семь обычных вспышек класса С, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Список солнечных вспышек за 4 февраля 2026 года. Полное число - 20 вспышек. С-класс - семь. М-класс - 12. X-класс - одна", - говорится в сообщении на сайте
лаборатории.
Ощутимый рост интенсивности вспышек начался на Солнце 31 января, в этот день на нем произошла 21 обычная вспышка класса С. 1 февраля ученые зарегистрировали четыре вспышки класса С, 17 сильных вспышек М-класса и одну очень сильную Х-вспышку.
В понедельник на Солнце произошли три вспышки наивысшего класса Х, в том числе сильнейшая в году Х8.1, а также 15 вспышек класса М. 3 февраля Солнце породило одну Х-вспышку, 11 сильных и четыре вспышки класса С.