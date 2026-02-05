Рейтинг@Mail.ru
Глубинная Россия защищала государственность во время Смуты, заявил Путин - РИА Новости, 05.02.2026
16:09 05.02.2026
Глубинная Россия защищала государственность во время Смуты, заявил Путин
россия, москва, поволжье, владимир путин, сергей кириенко, татьяна голикова
Россия, Москва, Поволжье, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова
Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия"
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Именно глубинная Россия встала на защиту российской государственности во времена Смутного времени, это абсолютный феномен, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Года единства народов России.
"На протяжении столетий в России происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а, значит, и общей российской государственности. Когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а, значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории", - сказал Путин.
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями организационного комитета по проведению мероприятий назначены первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия
Путин рассказал, как складывалась Россия
Вчера, 16:03
 
Россия, Москва, Поволжье, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова
 
 
