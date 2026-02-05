Глубинная Россия защищала государственность во время Смуты, заявил Путин

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Именно глубинная Россия встала на защиту российской государственности во времена Смутного времени, это абсолютный феномен, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на открытии Года единства народов России.
"На протяжении столетий в России происходили разные события, драматические события. Но абсолютным феноменом является то, что во времена смутного времени именно глубинная Россия встала на защиту Москвы, а, значит, и общей российской государственности. Когда образовалось ополчение в Поволжье и двинулось на Москву, чтобы освободить ее от иностранных захватчиков, а, значит, защитить Россию как единое государство для всех, кто проживает на этой территории", - сказал Путин.
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями организационного комитета по проведению мероприятий назначены первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
