Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ

"Как всегда, (Россия. — Прим. ред.) будет прежде всего руководствоваться национальными интересами", — добавил он.

Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.