Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
05.02.2026
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
Москва продолжит ответственно относиться к сфере ядерных вооружений после прекращения ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:26:00+03:00
2026-02-05T12:26:00+03:00
2026-02-05T13:38:00+03:00
Песков рассказал о позиции России по ядерному оружию после прекращения ДСНВ
Песков: РФ сохранит ответственный подход к ядерному оружию после истечения ДСНВ
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Москва продолжит ответственно относиться к сфере ядерных вооружений после прекращения ДСНВ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Действие договора заканчивается. Мы оцениваем это негативно, выражаем сожаление. <...> В любом случае Россия
сохранит ответственный, внимательный подход по теме стратстабильности в области ядерных вооружений", — сказал он.
Песков
подтвердил, что в конце сегодняшнего дня ДСНВ утратит силу. Тем временем США
так и не ответили на предложение сохранить ограничения по вооружению еще на год.
"Как всегда, (Россия. — Прим. ред.) будет прежде всего руководствоваться национальными интересами", — добавил он.
Москва и Вашингтон подписали Договор о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений в 2010 году. Он предусматривал, что к февралю 2018-го арсеналы каждой страны не должны превышать 700 развернутых МБР, включая подводные лодки и тяжелые бомбардировщики, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок и 1550 боезарядов.
Россия полностью выполнила обязательства к контрольной дате. Штаты также заявили о достижении согласованных уровней, но сделали это, нелегитимно выведя часть учитываемого вооружения из подсчетов.
Осенью 2025-го Владимир Путин
объявил о готовности в течение года после прекращения ДСНВ придерживаться прописанных в нем ограничений. Он подчеркнул, что это принесет результат, только если Соединенные Штаты ответят взаимностью.