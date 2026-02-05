Рейтинг@Mail.ru
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник - РИА Новости, 05.02.2026
18:28 05.02.2026
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник - РИА Новости, 05.02.2026
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник
Заслуженную артистку РФ Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её окружения. РИА Новости, 05.02.2026
россия, москва, ольга чиповская, кирилл крок, хованское кладбище, происшествия
Россия, Москва, Ольга Чиповская, Кирилл Крок, Хованское кладбище, Происшествия
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник

Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве в понедельник

Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© Фото : Театр имени Евгения Вахтангова/ВКонтакте
Заслуженная артистка РФ Ольга Чиповская. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РФ Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Ольгу Евгеньевну похоронят на Хованском-Северном в понедельник, 9 февраля", - сказал собеседник агентства.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок сообщил РИА Новости, что Чиповская умерла дома. Ей было 67 лет.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
 
Россия Москва Ольга Чиповская Кирилл Крок Хованское кладбище Происшествия
 
 
