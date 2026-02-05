https://ria.ru/20260205/rossija-2072543715.html
Ольгу Чиповскую похоронят в понедельник
Заслуженную артистку РФ Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её окружения. РИА Новости, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Заслуженную артистку РФ Ольгу Чиповскую похоронят на Хованском кладбище в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости источник из её окружения.
"Ольгу Евгеньевну похоронят на Хованском-Северном в понедельник, 9 февраля", - сказал собеседник агентства.
Ранее директор театра Вахтангова Кирилл Крок
сообщил РИА Новости, что Чиповская умерла дома. Ей было 67 лет.
Чиповская родилась в 1958 году, окончила театральное училище имени Щукина, после чего была принята в труппу Театра Вахтангова. Как актриса дебютировала в роли Соланж в спектакле "Лето в Ноане", затем играла в таких спектаклях, как "Принцесса Турандот", "За двумя зайцами…", "Филумена Мартурано" и других. В 2021 году Чиповская была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.