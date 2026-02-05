Рейтинг@Mail.ru
05.02.2026
14:56 05.02.2026
В РАН рассказали о возможности предсказывать крупные космические катастрофы
Российские ученые могут заранее предсказать крупные космические катаклизмы, но система обнаружения мелких космических объектов еще не совсем эффективна
Новости
В РАН рассказали о возможности предсказывать крупные космические катастрофы

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российские ученые могут заранее предсказать крупные космические катаклизмы, но система обнаружения мелких космических объектов еще не совсем эффективна, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
«
"Все зависит, во-первых, от размера этих объектов. Конечно, чем меньше размеры, тем сложнее их найти. Но тем и вреда от них меньше. Большие объекты, конечно, мы можем заранее видеть, и от них больше всего исходит опасности. Это большая проблема - зондировать все космическое окружение Земли", - сказал глава РАН.
Метеорит в небе над Московской областью - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Ученый рассказал о метеорите, который мог сгореть над Московской областью
27 октября 2025, 09:13
Например, большие кометы, которые могут быть опасными, ученые заранее могут увидеть, добавил он.
«
"Но у нас пока еще не совсем эффективна система раннего обнаружения более мелких объектов, наподобие Челябинского метеорита. С другой стороны, эти объекты только могут нанести локальный вред, не планетного масштаба", - пояснил академик.
Челябинский метеорит, упавший на Урале 15 февраля 2013 года, достигал размеров около 19,8 метра. Падение обошлось без человеческих жертв, но пострадали более 1,6 тысячи человек, 52 из которых были госпитализированы.
Ранее в интервью РИА Новости руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев говорил, что около десяти метеоритов размером почти с Челябинский упали в безлюдных местах Земли за последние десятилетия. Метеоритов меньше Челябинского за это время падало множество, а совсем маленькие падают ежедневно. Каждый день специальные службы регистрируют по три-четыре новых болида, но часто ничего от них не долетает до Земли.
Астероиды в орбите - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Рядом с Землей пролетел астероид размером с челябинский метеорит
3 сентября 2025, 23:58
 
НаукаЗемляУралГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
