Рейтинг@Mail.ru
Путин и гости Года единства народов вместе скандировали "Россия" - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:15 05.02.2026 (обновлено: 20:29 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/putin-2072503673.html
Путин и гости Года единства народов вместе скандировали "Россия"
Путин и гости Года единства народов вместе скандировали "Россия" - РИА Новости, 05.02.2026
Путин и гости Года единства народов вместе скандировали "Россия"
Президент РФ Владимир Путин и гости церемонии открытия Года единства народов России вместе скандировали: "Россия". РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:15:00+03:00
2026-02-05T20:29:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кириенко
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072514372_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4f590d00efcdefa1673efef006274024.jpg
https://ria.ru/20260205/putin-2072498286.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Россия, Россия!" Путин дал старт Году единства народов России
"Россия, Россия!" Путин дал старт Году единства народов России.
2026-02-05T16:15
true
PT0M52S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072514372_227:0:1667:1080_1920x0_80_0_0_b19c28a279ff93866a7e42691d33491d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, сергей кириенко, татьяна голикова
Россия, Владимир Путин, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова
Путин и гости Года единства народов вместе скандировали "Россия"

Путин и гости церемонии открытия Года единства народов РФ скандировали "Россия"

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и гости церемонии открытия Года единства народов России вместе скандировали: "Россия".
Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия — семья семей" общества "Знание".
"Россия, Россия, Россия!" — произнес глава государства на мероприятии, завершая приветственную речь.
Путин ранее объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий назначены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова. Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Путин рассказал, как складывалась Россия
Вчера, 16:03
 
РоссияВладимир ПутинСергей КириенкоТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала