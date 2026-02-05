Рейтинг@Mail.ru
Путин объявил Год единства народов России открытым - РИА Новости, 05.02.2026
15:36 05.02.2026 (обновлено: 15:37 05.02.2026)
Путин объявил Год единства народов России открытым
владимир путин, сергей кириенко, татьяна голикова, россия
Владимир Путин, Сергей Кириенко, Татьяна Голикова, Россия

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин объявил Год единства народов России открытым.
Путин участвует в торжественной церемонии открытия Года единства народов России. Церемония проходит в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание".
"Год единства народов России объявляю открытым", - сказал глава государства.
Путин объявил 2026 год Годом единства народов России. Сопредседателями организационного комитета по проведению мероприятий глава государства назначены первый заместитель главы администрации Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства Татьяна Голикова.
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами.
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Путин рассказал, как бойцы разных народов обращаются друг к другу на СВО
Владимир ПутинСергей КириенкоТатьяна ГоликоваРоссия
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
