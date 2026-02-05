Путин объявил Год единства народов России открытым

«

"То же самое было и во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии, <...> они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание "оттяпать" у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции".