Путин объявил Год единства народов России открытым - РИА Новости, 05.02.2026
15:27 05.02.2026 (обновлено: 17:34 05.02.2026)
Путин объявил Год единства народов России открытым
общество
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт торжественным мероприятиям по случаю Года единства народов России.
"Год единства народов России объявляю открытым", — сказал он.
Он подчеркнул, что в основе побед и достижений страны лежит непобедимое единство ее народов:
«

"Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат". И это очень дорогого стоит".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
При этом главное, что всегда объединяло многонациональное население, — бесконечное уважение к культуре, традициям и духовным ценностям представителей разных национальностей.
«
"Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Это и помогало России на протяжении веков противостоять попыткам навязать ей чуждое мировоззрение:
«

"То же самое было и во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии, <...> они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание "оттяпать" у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
президент России
Мероприятие прошло в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия — семья семей" общества "Знание".
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.
