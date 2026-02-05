https://ria.ru/20260205/putin-2072482066.html
Путин объявил Год единства народов России открытым
Путин объявил Год единства народов России открытым - РИА Новости, 05.02.2026
Путин объявил Год единства народов России открытым
Президент России Владимир Путин дал старт торжественным мероприятиям по случаю Года единства народов России.
россия
"Россия, Россия!" Путин дал старт Году единства народов России
Путин: "Российские бойцы обращаются друг к другу "брат"
9099485 05.02.2026 5 февраля 2026. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия Года единства народов России в Национальном центре "Россия". Алексей Никольский / РИА Новости
Путин объявил Год единства народов России открытым
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Президент России Владимир Путин дал старт торжественным мероприятиям по случаю Года единства народов России.
"Год единства народов России объявляю открытым", — сказал он.
Он подчеркнул, что в основе побед и достижений страны лежит непобедимое единство ее народов:
«
"Наши бойцы, наши герои на линии фронта, в зоне специальной военной операции обращаются, несмотря на разное этническое происхождение, несмотря даже на разницу в религии, обращаются друг к другу "брат". И это очень дорогого стоит".
Владимир Путин
президент России
При этом главное, что всегда объединяло многонациональное население, — бесконечное уважение к культуре, традициям и духовным ценностям представителей разных национальностей.
«
"Именно поэтому на протяжении веков ценности-то у нас и становились общими".
Владимир Путин
президент России
Это и помогало России на протяжении веков противостоять попыткам навязать ей чуждое мировоззрение:
«
"То же самое было и во время нашествия Наполеона и Гитлера. Ведь на нас двигались тогда тоже разноплеменные армии, <...> они тоже были объединены, но их объединение основано было совершенно на других принципах. Их объединяло желание наживы, желание "оттяпать" у нас что-то, завоевать, разрушить, захватить. А нас объединяло стремление все сохранить — нашу общую землю, нашу семью, нашу культуру, наши традиции".
Владимир Путин
президент России
Мероприятие прошло в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия — семья семей" общества "Знание".
Инициатива направлена на укрепление национального единства, мира и согласия между народами. Сопредседателями оргкомитета по проведению мероприятий глава государства назначил первого замглавы администрации Сергея Кириенко
и заместителя председателя правительства Татьяну Голикову.