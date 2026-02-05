https://ria.ru/20260205/posol-2072353278.html
СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна
СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна - РИА Новости, 05.02.2026
СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна
Инвестиционная компания британского миллиардера Кристофера Рокоса прекратила переговоры с бывшим британским послом в Вашингтоне Питером Мандельсоном о работе в... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T04:02:00+03:00
2026-02-05T04:02:00+03:00
2026-02-05T04:02:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
джеффри эпштейн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071648164_0:19:3000:1707_1920x0_80_0_0_831aecf59a27edb0a359d6c618f33cbb.jpg
https://ria.ru/20260205/epshteyn-2072345780.html
https://ria.ru/20260204/pensiya-2072068582.html
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071648164_234:0:2901:2000_1920x0_80_0_0_07d5644e03598f724c2619c3de8dd73d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, вашингтон (штат), джеффри эпштейн
В мире, США, Вашингтон (штат), Джеффри Эпштейн
СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна
FT: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Мандельсона из-за Эпштейна
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости.
Инвестиционная компания британского миллиардера Кристофера Рокоса прекратила переговоры с бывшим британским послом в Вашингтоне Питером Мандельсоном о работе в роли советника на фоне его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Financial Times
со ссылкой на заявление фонда.
"Компания Rokos Capital Management прекратила переговоры с ... Мандельсоном о выгодной должности советника после новых разоблачений, касающихся его отношений с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном", - отмечает издание.
По данным Financial Times, британская компания Rokos Capital Management вела переговоры с Мандельсоном о его работе в качестве советника после того, как бывшего посла уволили с поста в сентябре. Переговоры закончились в пятницу. Газета напоминает, что компания принадлежит одному из самых известных владельцев макро-хедж-фондов в мире.
"Мы вели переговоры с Питером Мандельсоном о включении его в нашу большую команду консультантов, но после недавнего раскрытия информации в пятницу все подобные обсуждения были немедленно прекращены", - цитирует газета заявление Rokos Capital Management.
Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.
Ранее заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш объявил о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных файлов превысил 3,5 миллиона документов.