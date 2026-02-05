СМИ: инвесткомпания отказалась нанимать экс-посла Британии из-за Эпштейна

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Инвестиционная компания британского миллиардера Кристофера Рокоса прекратила переговоры с бывшим британским послом в Вашингтоне Питером Мандельсоном о работе в роли советника на фоне его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Инвестиционная компания британского миллиардера Кристофера Рокоса прекратила переговоры с бывшим британским послом в Вашингтоне Питером Мандельсоном о работе в роли советника на фоне его связей со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на заявление фонда.

"Компания Rokos Capital Management прекратила переговоры с ... Мандельсоном о выгодной должности советника после новых разоблачений, касающихся его отношений с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном", - отмечает издание.

По данным Financial Times, британская компания Rokos Capital Management вела переговоры с Мандельсоном о его работе в качестве советника после того, как бывшего посла уволили с поста в сентябре. Переговоры закончились в пятницу. Газета напоминает, что компания принадлежит одному из самых известных владельцев макро-хедж-фондов в мире.

"Мы вели переговоры с Питером Мандельсоном о включении его в нашу большую команду консультантов, но после недавнего раскрытия информации в пятницу все подобные обсуждения были немедленно прекращены", - цитирует газета заявление Rokos Capital Management.

Во вторник спикер палаты лордов Майкл Форсайт заявил, что Мандельсон добровольно уходит из палаты, решение вступает в силу в среду. В понедельник Мандельсон заявил, что выходит из Лейбористской партии. Он был уволен со своего поста посла в США из-за связей с Эпштейном еще в сентябре прошлого года.