СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю
03:26 05.02.2026
СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю
СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю
СМИ: сотрудники королевского поместья не хотят работать на экс-принца Эндрю

Экс-принц Эндрю
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
Экс-принц Эндрю. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Сотрудники королевского поместья, в которое был вынужден временно переехать брат короля Великобритании Карла III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор на фоне скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, отказываются работать на него, сообщает газета Sun.
Ранее в среду Sun сообщила, что Эндрю на фоне новых подробностей о связях с обвиненным в секс-торговле Эпштейном покинул загородную резиденцию "Ройал-Лодж", после чего его в темноте отвезли в личное жилище в Сандрингеме в Норфолке, чтобы избежать огласки.
"Опозоренный Эндрю Маунтбеттен-Виндзор вызвал бунт среди королевских слуг в Сандрингеме... Руководству королевского поместья в Норфолке было сказано, что подчиненные могут отказаться обслуживать обвиняемого в сексуальном насилии бывшего принца, если это вызывает у них дискомфорт", - пишет издание.
Отмечается, что уже есть "довольно большой список" тех, кто отказался работать на Эндрю.
По данным издания, Эндрю временно проживает в коттедже в Сандрингеме, а с апреля на постоянной основе переедет в соседний дом.
Эндрю в течение нескольких лет находится в центре скандала из-за связей с американским финансистом Эпштейном. В 2025 году король Карл III лишил своего брата всех титулов.
