Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:08 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/peterburg-2072535918.html
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 05.02.2026
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
Житель Петербурга приговорен к 9 годам лишения свободы за диверсионные действия, он хотел поджечь военную технику и искал исполнителя, сообщила объединенная... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:08:00+03:00
2026-02-05T18:08:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072534504.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику

Житель Петербурга получил 9 лет колонии за попытку поджечь военную технику

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Житель Петербурга приговорен к 9 годам лишения свободы за диверсионные действия, он хотел поджечь военную технику и искал исполнителя, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор в отношении Максима Грузнова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (в ред. ФЗ от 28.04.2023 №157-ФЗ) (покушение на диверсию - ред.), ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2022 №586-ФЗ) (содействие диверсионной деятельности - ред.) Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока - в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы судов, в сентябре 2024 года Грузнов решил поджечь военную авиационную технику Вооруженных сил РФ в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, а также причинения значительного имущественного ущерба министерству обороны РФ.
Затем Грузнов со своими знакомыми подъехал к запасному въезду одного из авиапредприятий. "Прибыв туда Грузнов путем визуального наблюдения собрал информацию о военной авиационной технике, а также изучил степень защищенности и освещенности территории предприятия, наличие в указанном месте сотрудников охраны, их количестве и порядке несения ими дежурства, характер прилегающей к его территории местности и путей подъезда и выезда", - сообщает судебная пресс-служба.
После этого их заметил сотрудник охраны, и они уехали. Далее Грузнов предложил знакомым план диверсии, но они отказались. В судебном процессе Грузнов вину не признал, добавили в пресс-службе судов.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
В Петербурге арестовали женщину, поджегшую пункт сбора гумпомощи
Вчера, 18:00
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургСанкт-Петербургский городской суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала