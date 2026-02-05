В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику

По данным пресс-службы судов, в сентябре 2024 года Грузнов решил поджечь военную авиационную технику Вооруженных сил РФ в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, а также причинения значительного имущественного ущерба министерству обороны РФ.

Затем Грузнов со своими знакомыми подъехал к запасному въезду одного из авиапредприятий. "Прибыв туда Грузнов путем визуального наблюдения собрал информацию о военной авиационной технике, а также изучил степень защищенности и освещенности территории предприятия, наличие в указанном месте сотрудников охраны, их количестве и порядке несения ими дежурства, характер прилегающей к его территории местности и путей подъезда и выезда", - сообщает судебная пресс-служба.