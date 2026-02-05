https://ria.ru/20260205/peterburg-2072535918.html
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику - РИА Новости, 05.02.2026
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
Житель Петербурга приговорен к 9 годам лишения свободы за диверсионные действия, он хотел поджечь военную технику и искал исполнителя, сообщила объединенная... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T18:08:00+03:00
2026-02-05T18:08:00+03:00
2026-02-05T18:08:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
санкт-петербургский городской суд
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
https://ria.ru/20260205/sud-2072534504.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Санкт-Петербургский городской суд
В Петербурге мужчину осудили за попытку поджечь военную технику
Житель Петербурга получил 9 лет колонии за попытку поджечь военную технику
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев - РИА Новости.
Житель Петербурга приговорен к 9 годам лишения свободы за диверсионные действия, он хотел поджечь военную технику и искал исполнителя, сообщила объединенная пресс-служба судов города
.
"Санкт-Петербургский городской суд
огласил приговор в отношении Максима Грузнова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30 - п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ
(в ред. ФЗ от 28.04.2023 №157-ФЗ) (покушение на диверсию - ред.), ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (в ред. ФЗ от 29.12.2022 №586-ФЗ) (содействие диверсионной деятельности - ред.) Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока - в ИК строгого режима", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы судов, в сентябре 2024 года Грузнов решил поджечь военную авиационную технику Вооруженных сил РФ в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, а также причинения значительного имущественного ущерба министерству обороны РФ.
Затем Грузнов со своими знакомыми подъехал к запасному въезду одного из авиапредприятий. "Прибыв туда Грузнов путем визуального наблюдения собрал информацию о военной авиационной технике, а также изучил степень защищенности и освещенности территории предприятия, наличие в указанном месте сотрудников охраны, их количестве и порядке несения ими дежурства, характер прилегающей к его территории местности и путей подъезда и выезда", - сообщает судебная пресс-служба.
После этого их заметил сотрудник охраны, и они уехали. Далее Грузнов предложил знакомым план диверсии, но они отказались. В судебном процессе Грузнов вину не признал, добавили в пресс-службе судов.