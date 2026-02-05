Рейтинг@Mail.ru
09:48 05.02.2026
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов
происшествия
россия
санкт-петербург
россия
санкт-петербург
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга использовала квадрокоптер и служебных собак для выявления нелегальных мигрантов на стройках в Московском районе, по итогам рейда административные протоколы получили 40 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе, рейд затронул несколько стройплощадок на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы иностранные граждане.
"Подготовка к проверке началась с воздуха: с помощью квадрокоптера полицейские осмотрели территории строек, чтобы детально сориентироваться на местности... Затем... служебные собаки тщательно проверили строительные городки и бытовки, обнюхав личные вещи рабочих", – рассказали в ГУМВД.
Всего в рамках рейда полицейские проверили почти 500 иностранных граждан, включая не только выходцев из стран ближнего зарубежья, но и представителей Восточной Азии.
В результате в территориальные отделы полиции доставили около 60 человек, пригласив переводчиков для тех иностранцев, которым языковой барьер помешал предоставить документы, подтверждающие законность их работы в России.
"В отношении 40 иностранцев составлены административные протоколы за несоблюдение требований миграционного законодательства", – добавили в региональном главке МВД.
ПроисшествияРоссияСанкт-Петербург
 
 
