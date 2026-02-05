https://ria.ru/20260205/peterburg-2072376875.html
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов - РИА Новости, 05.02.2026
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов
Полиция Санкт-Петербурга использовала квадрокоптер и служебных собак для выявления нелегальных мигрантов на стройках в Московском районе, по итогам рейда... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:48:00+03:00
2026-02-05T09:48:00+03:00
2026-02-05T09:48:00+03:00
происшествия
россия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1920x0_80_0_0_3e5606d3661d2668777ba023d7c8c04f.jpg
https://ria.ru/20250929/peterburg-2045035528.html
https://ria.ru/20251223/medvedev-2064190462.html
россия
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1920x0_80_0_0_eac86267e983c38d8568067b4669f490.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов
В Петербурге полиция использовала квадрокоптер для поиска нелегалов на стройках
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга использовала квадрокоптер и служебных собак для выявления нелегальных мигрантов на стройках в Московском районе, по итогам рейда административные протоколы получили 40 человек, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как отмечается в релизе, рейд затронул несколько стройплощадок на Среднерогатской и Кубинской улицах, где в качестве рабочей силы задействованы иностранные граждане.
"Подготовка к проверке началась с воздуха: с помощью квадрокоптера полицейские осмотрели территории строек, чтобы детально сориентироваться на местности... Затем... служебные собаки тщательно проверили строительные городки и бытовки, обнюхав личные вещи рабочих", – рассказали в ГУМВД.
Всего в рамках рейда полицейские проверили почти 500 иностранных граждан, включая не только выходцев из стран ближнего зарубежья, но и представителей Восточной Азии.
В результате в территориальные отделы полиции доставили около 60 человек, пригласив переводчиков для тех иностранцев, которым языковой барьер помешал предоставить документы, подтверждающие законность их работы в России
.
"В отношении 40 иностранцев составлены административные протоколы за несоблюдение требований миграционного законодательства", – добавили в региональном главке МВД.