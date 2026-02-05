Россия уважает позицию Китая по ДСНВ, заявил Песков

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. КНР не хочет участвовать в переговорах по ДСНВ, так как считает это нецелесообразным, Россия уважает такую позицию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 4 февраля провели разговор в формате видеоконференции. Как ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков, российский лидер в ходе беседы подчеркнул, что в ситуации с истечением ДСНВ Россия будет действовать взвешенно и ответственно, на основе анализа обстановки.
4 февраля, 21:07
"Вчера действительно эта тема упоминалась с точки зрения отрицательных последствий для международной системы контроля за ядерными вооружениями и стратстабильностью. Вы знаете, что наши китайские друзья занимают позиции, в соответствии с которой их ядерный потенциал не сопоставим с потенциалом Соединенных Штатов и России, и поэтому они не хотят участвовать в переговорах, считают это нецелесообразным. Мы с уважением относимся к такой позиции", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, в каком контексте Путин и Си Цзиньпин обсуждали вопрос ДСНВ.
Срок действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3, ДСНВ) истек в четверг. Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что после истечения срока договора РФ готова продолжить в течение года придерживаться ограничений в соответствии с документом. Он пояснил, что шаги по соблюдению ограничений в соответствии с ДСНВ принесут результат, если США ответят взаимностью. Президент США Дональд Трамп назвал предложение президента РФ Владимира Путина по ДСНВ хорошей идеей, сообщал ряд СМИ.