Песков ответил на вопрос о якобы связи дела Эпштейна с спецслужбами России
12:34 05.02.2026 (обновлено: 12:45 05.02.2026)
Песков ответил на вопрос о якобы связи дела Эпштейна с спецслужбами России
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версии о якобы возможной связи дела финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами можно комментировать как угодно, только не серьезно.
Журналисты спросили Пескова, как в Кремле могут прокомментировать версию западных СМИ о том, что Эпштейн якобы мог иметь отношение к российским спецслужбам.
"Как угодно, только не серьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий", - ответил Песков журналистам.
Ранее премьер Польши Дональд Туск заявил, что Эпштейн якобы мог быть "российским шпионом". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ответ на слова Туска предложил расследовать возможные родственные связи Туска и скандального американского финансиста.
Минюст США удалил несколько тысяч документов по делу Эпштейна
4 февраля
Заголовок открываемого материала