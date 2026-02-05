Песков ответил на вопрос о якобы связи дела Эпштейна с спецслужбами России

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что версии о якобы возможной связи дела финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами можно комментировать как угодно, только не серьезно.