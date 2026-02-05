https://ria.ru/20260205/peskov-2072421087.html
Песков: Россия будет следовать своим интересам в вопросе стратстабильности
Песков: Россия будет следовать своим интересам в вопросе стратстабильности - РИА Новости, 05.02.2026
Песков: Россия будет следовать своим интересам в вопросе стратстабильности
Россия прежде всего будет руководствоваться своими собственными интересами в вопросах стратегической стабильности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2026
