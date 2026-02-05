https://ria.ru/20260205/peskov-2072420787.html
В Кремле знали, что Си Цзиньпин поговорит с Трампом, заявил Песков
В Кремле знали, что Си Цзиньпин поговорит с Трампом, заявил Песков - РИА Новости, 05.02.2026
В Кремле знали, что Си Цзиньпин поговорит с Трампом, заявил Песков
Российская сторона была в курсе, что председатель КНР Си Цзиньпин поговорит с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:26:00+03:00
2026-02-05T12:26:00+03:00
2026-02-05T12:34:00+03:00
си цзиньпин
в мире
россия
дональд трамп
китай
сша
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_0:154:3094:1894_1920x0_80_0_0_d1d26736358746e9659de99a65b12b20.jpg
https://ria.ru/20260205/kitay-2072325531.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/02/2071652763_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f2a2b90a281a5bb42f4253b88f685f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, в мире, россия, дональд трамп, китай, сша, дмитрий песков
Си Цзиньпин, В мире, Россия, Дональд Трамп, Китай, США, Дмитрий Песков
В Кремле знали, что Си Цзиньпин поговорит с Трампом, заявил Песков
Песков: Российская сторона была в курсе, что Си Цзиньпин поговорит с Трампом