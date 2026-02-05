Рейтинг@Mail.ru
Разговоры Си Цзиньпина с Путиным и Трампом прошли отдельно
12:24 05.02.2026 (обновлено: 12:58 05.02.2026)
Разговоры Си Цзиньпина с Путиным и Трампом прошли отдельно
китай
си цзиньпин
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
китай
россия
сша
китай, си цзиньпин, в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп
Китай, Си Цзиньпин, В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Разговоры президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и лидера Китая с президентом США Дональдом Трампом прошли отдельно, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, являются ли контакты Путина с Си Цзиньпином и лидера Китая с Трампом в среду прообразом создания "большой тройки" с участием России, КНР и США.
Песков отметил, что не может разделить такую точку зрения, поскольку это были разные беседы.
"Вчера президент Путин говорил с председателем Си, а потом председатель Си отдельно говорил с президентом Трампом. Это были разные беседы", - сказал Песков журналистам, . Путин и Си Цзиньпин в среду провели переговоры в формате видеоконференции. Затем китайский лидер провел телефонный разговор с Трампом.
КитайСи ЦзиньпинВ миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Обсуждения
Заголовок открываемого материала