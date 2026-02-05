https://ria.ru/20260205/peregovory-2072494007.html
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном - РИА Новости, 05.02.2026
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне информации о потенциальной подготовке контакта на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:47:00+03:00
2026-02-05T15:47:00+03:00
2026-02-05T15:47:00+03:00
в мире
франция
россия
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20260126/fon-der-lyayen-2070314863.html
франция
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном в преддверии европейского саммита