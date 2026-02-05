Рейтинг@Mail.ru
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:47 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/peregovory-2072494007.html
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном - РИА Новости, 05.02.2026
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне информации о потенциальной подготовке контакта на... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T15:47:00+03:00
2026-02-05T15:47:00+03:00
в мире
франция
россия
урсула фон дер ляйен
эммануэль макрон
еврокомиссия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_44f55b257519fdf5f5a8b9026c7dc2b1.jpg
https://ria.ru/20260126/fon-der-lyayen-2070314863.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/04/2002930803_920:403:2995:1959_1920x0_80_0_0_55fb741376435bcfff080ca2f6ea56dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, урсула фон дер ляйен, эммануэль макрон, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Франция, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Эммануэль Макрон, Еврокомиссия, Евросоюз
Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном

Фон дер Ляйен провела переговоры с Макроном в преддверии европейского саммита

© AP Photo / Virginia MayoГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 5 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном на фоне информации о потенциальной подготовке контакта на высшем уровне с РФ.
«

"Провела обзор текущих вопросов с президентом Эммануэлем Макроном в преддверии нашего европейского саммита на следующей неделе (12 февраля)", - написала глава ЕК в сети X.

По ее словам, беседа коснулась вопросов обороны, безопасности и конкурентоспособности ЕС.
В среду ЕК отказалась отвечать на вопрос журналистов о том, обсуждала ли фон дер Ляйен техническую подготовку к потенциальному контакту Франции с Россией на высшем уровне.
Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Давосе - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Немецкий политолог рассказал, кто стоит за политикой фон дер Ляйен
26 января, 13:12
 
В миреФранцияРоссияУрсула фон дер ЛяйенЭммануэль МакронЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала