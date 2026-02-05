Россия делает все возможное для переговоров по Украине, заявил сенатор

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия делает все возможное для того, чтобы переговорный процесс по Украине продолжался, поведение переговорщиков от Киева показывает, что им мир не нужен, сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.

Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.

"Что касается переговоров... наша страна делает все возможное для того, чтобы этот переговорный процесс продолжался. А самое главное, чтобы он был результативным. К сожалению, так, как ведут себя переговорщики со стороны Киева , свидетельствует о том, что (им) мир не нужен. Потому что и Зеленский, и вся его команда прекрасно понимают, что единственным условием существования этого режима является продолжение войны", - сказал Джабаров в ходе брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Потому что в случае наступления мира Зеленскому придётся ответить прежде всего перед своим народом. Во что он втянул Украину, чего он добился, и как он будет отвечать за десятки тысяч, может быть, сотни тысяч погубленных жизней молодых людей, которых ему совершенно не жалко, потому что для него они просто материал, сказал парламентарий.

По словам Джабарова, Зеленский не скрывает, что переговоры он ведёт под давлением Соединенных Штатов, это видят все.

"И последнее (его) заявление, если мы остановимся на линии заморозки конфликтов, как сейчас, это будет большая уступка с нашей стороны. В чем его уступка? Мы завоевали эти территории, мы прошли, мы пройдём и дальше, если будет необходимо. В чем его уступка? Я думаю, что он блефует", - сказал законодатель.