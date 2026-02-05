Рейтинг@Mail.ru
13:22 05.02.2026
Россия делает все возможное для переговоров по Украине, заявил сенатор
2026-02-05T13:22:00+03:00
2026-02-05T13:22:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
владимир джабаров
совет федерации рф
мирный план сша по украине
в мире, украина, россия, киев, владимир джабаров, совет федерации рф, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ, Мирный план США по Украине
Россия делает все возможное для переговоров по Украине, заявил сенатор

Джабаров: РФ делает все возможное для переговоров по Украине, в отличие от Киева

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосковский Кремль
Московский Кремль
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Россия делает все возможное для того, чтобы переговорный процесс по Украине продолжался, поведение переговорщиков от Киева показывает, что им мир не нужен, сказал глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Владимир Джабаров.
Второй раунд переговоров по Украине в рамках трехсторонней группы прошел в Абу-Даби в среду с участием представителей России, США и Украины. Переговоры в Абу-Даби, как ожидается, возобновятся в четверг, сообщал портал Axios.
Дмитриев: Попытки Европы помешать урегулированию служат индикатором прогресса в переговорах по Украине - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Дмитриев заявил о прогрессе в переговорах по Украине
Вчера, 10:36
"Что касается переговоров... наша страна делает все возможное для того, чтобы этот переговорный процесс продолжался. А самое главное, чтобы он был результативным. К сожалению, так, как ведут себя переговорщики со стороны Киева, свидетельствует о том, что (им) мир не нужен. Потому что и Зеленский, и вся его команда прекрасно понимают, что единственным условием существования этого режима является продолжение войны", - сказал Джабаров в ходе брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Потому что в случае наступления мира Зеленскому придётся ответить прежде всего перед своим народом. Во что он втянул Украину, чего он добился, и как он будет отвечать за десятки тысяч, может быть, сотни тысяч погубленных жизней молодых людей, которых ему совершенно не жалко, потому что для него они просто материал, сказал парламентарий.
По словам Джабарова, Зеленский не скрывает, что переговоры он ведёт под давлением Соединенных Штатов, это видят все.
"И последнее (его) заявление, если мы остановимся на линии заморозки конфликтов, как сейчас, это будет большая уступка с нашей стороны. В чем его уступка? Мы завоевали эти территории, мы прошли, мы пройдём и дальше, если будет необходимо. В чем его уступка? Я думаю, что он блефует", - сказал законодатель.
Политик выразил надежду, что переговоры сдвинутся с мёртвой точки. "Но мне кажется, Украина к этому не готова", - заключил Джабаров.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Захарова прокомментировала призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
Вчера, 09:13
 
