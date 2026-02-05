В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на период от двух до четырех лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.