https://ria.ru/20260205/onkologiya-2072407368.html
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком - РИА Новости, 05.02.2026
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на период от двух до четырех лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T11:37:00+03:00
2026-02-05T11:37:00+03:00
2026-02-05T11:41:00+03:00
общество
россия
александр румянцев
российская академия наук
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564766410_0:248:2792:1818_1920x0_80_0_0_b35499b75078c9bc45359f43eb996b1c.jpg
https://ria.ru/20260204/onkologiya-2072071926.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564766410_70:105:2659:2047_1920x0_80_0_0_543a142516e8e677bbfc1697a532e8ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, александр румянцев, российская академия наук, здоровье - общество
Общество, Россия, Александр Румянцев, Российская академия наук, Здоровье - Общество
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
Румянцев: пик заболеваемости детей раком приходится на 2-4 года
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на период от двух до четырех лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"Пик заболеваемости детей приходится в возрасте от двух до четырех лет в целом. Но есть опухоли, которые имеют свои периоды развития. Общая позиция - два-четыре года. Это означает, что основная часть опухолей - эти опухоли имеют внутриутробное развитие. То есть это генетически тригированные онкологические заболевания - это особенность детского возраста", - сказал Румянцев
.
Он добавил, что именно поэтому опухоль центральной нервной системы, герминативно-клеточная опухоль, опухоль Вильмса, опухоль почки или опухоль костей развиваются достаточно рано.
"Что касается гемобластоза, опухоли кроветворной иммунной системы, то это тоже этот же период", - заключил академик РАН
.