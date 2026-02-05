Рейтинг@Mail.ru
11:37 05.02.2026 (обновлено: 11:41 05.02.2026)
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком
В РАН назвали основной возраст заболеваемости детей раком

© РИА Новости / Игорь РуссакДеткое онкологическое отделение
Деткое онкологическое отделение. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пик заболеваемости детей онкологией в России приходится на период от двух до четырех лет, сообщил РИА Новости президент НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.
"Пик заболеваемости детей приходится в возрасте от двух до четырех лет в целом. Но есть опухоли, которые имеют свои периоды развития. Общая позиция - два-четыре года. Это означает, что основная часть опухолей - эти опухоли имеют внутриутробное развитие. То есть это генетически тригированные онкологические заболевания - это особенность детского возраста", - сказал Румянцев.
Он добавил, что именно поэтому опухоль центральной нервной системы, герминативно-клеточная опухоль, опухоль Вильмса, опухоль почки или опухоль костей развиваются достаточно рано.
"Что касается гемобластоза, опухоли кроветворной иммунной системы, то это тоже этот же период", - заключил академик РАН.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Врач рассказал, как снизить риски онкологии в любом возрасте
4 февраля, 02:36
 
