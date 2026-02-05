Новые стандарты для средней школы вступят в силу в сентябре 2027 года

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Проект федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), начало действия которого запланировано с 1 сентября 2027 года, был одобрен во вторник в ходе заседания Совета Министерства просвещения РФ по ФГОС общего образования под председательством замминистра просвещения Ольги Колударовой, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Основная цель обновления образовательных стандартов – сделать содержание обучения более прикладным и соответствующим современным реалиям, прокомментировал руководитель Института содержания и методов обучения (ИСМО) имени В.С. Леднева Минпросвещения России Максим Костенко. При этом основные изменения стандарта касаются трех ключевых аспектов: обновления содержания предметов в соответствии с Поручениями Президента РФ в части укрепления мировоззренческого и технологического суверенитета, материально-технического обеспечения и профильного обучения.

"Сохраняется профильное обучение по тем же шести основным направлениям – естественно-научный, агротехнологический, гуманитарный, технологический, социально- экономический и универсальный профиль. Однако теперь у школ появится больше свободы для формирования внутри этих профилей узконаправленных групп или классов. Внутри, скажем, технологического профиля можно сделать уклон в инженерное или IT-направление, или в рамках гуманитарного профиля открыть класс с уклоном на педагогику", – рассказал он.

При этом, по его словам, учебные программы в таких классах будут включать не только углубленное изучение профильных дисциплин, но и специальные курсы. К примеру, учащиеся медицинского класса смогут освоить основы фармацевтики, а инженерного — компьютерную графику и введение в нанотехнологии.

Еще одно нововведение: с 1 сентября 2027 года в старшей школе появится возможность изучать все предметы только на базовом уровне (сейчас обязательно нужно изучать два предмета на углубленном уровне).

"В ближайшее время директорам школ предстоит провести анализ запросов: на основе анкетирования учащихся 8-9 классов и их родителей, анализа регионального рынка труда определить наиболее востребованные узкие направления. Затем потребуется разработать сетевые модели: установить партнерские отношения с вузами, колледжами, технопарками, предприятиями для разработки и ведения специальных курсов. Наконец, нужно будет скорректировать учебный план: спланировать содержание вариативной части, разработать программы для новых курсов, спланировать нагрузку педагогов", – рассказал Максим Костенко.

Новые стандарты также предусматривают обновление содержания программ по математике, физике, химии и биологии. Это связано с принятием федерального комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования, утвержденного председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

"Главная задача — сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным научным и технологическим задачам. Это означает, что не только учебный материал должен быть переориентирован на решение реальных задач, но и учитель должен перестроить структуру уроков", — сообщил руководитель ИСМО.

Максим Костенко отметил, что впервые в стандарте по инициативе министра просвещения Сергея Кравцова закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов, при этом особое внимание уделено оборудованию по естественно-научным дисциплинам.

"Эта мера призвана создать равные минимальные условия для обучения во всех школах страны, гарантировать реализацию образовательной программы в полном объеме независимо от географического положения школы. Лабораторные и практические работы станут нормой в любой школе страны, от столицы до малого города", – подчеркнул он.

Стандарт включает как перечень мебели и систем хранения, которые должны быть во всех учебных кабинетах, так и перечень средств обучения под конкретный предмет. Например, в кабинетах физики, помимо лабораторных столов и шкафов должен быть определенный перечень комплектов для лабораторных практикумов (по оптике, механике, молекулярной физике, термодинамике и т.д.), демонстрационных наборов и приборов, веб-камера, видеокамера для работы с оптическими приборами, телескоп, модели ракет-носителей, а также демонстрационные учебно-наглядные пособия.

Для изучения основ безопасности и защиты Родины (ОБЗР) обязательно наличие в кабинетах противогазов, санитарных носилок, оружейного сейфа, макет автомата Калашникова, комплектов учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам.

Для кабинета математики потребуются комплект чертежного оборудования и приспособлений для школьной доски (треугольник, транспортир, циркуль, линейка), модели для изучения геометрических фигур (части целого на круге, тригонометрический круг, стереометрический набор, наборы геометрических моделей и фигур с разверткой).

Переход на новую норму будет плавным, никто не будет требовать от школ наличия всего оборудования к 1 сентября 2027 года, но за оставшиеся полтора года управленческим командам предстоит провести серьезную аналитическую и организационную работу, сообщил Максим Костенко.

"Директорам школ рекомендовано уже сейчас провести инвентаризацию оборудования в предметных кабинетах, в первую очередь кабинетах физики, химии, биологии. Сопоставить результаты с перечнем, закрепленным стандартом, и начать планировать бюджет и план закупок. Заранее проработать вопросы хранения, обслуживания и безопасности нового оборудования, спланировать повышение квалификации педагогов-предметников", – пояснил он.

Еще одно изменение: закреплена норма, гарантирующая обеспечение каждого ученика словарем по русскому языку, в печатном или цифровом формате. Это изменение также потребует от руководства школы провести аудит имеющихся словарей, спланировать их закупку и т.д., отметил Максим Костенко.

В перечень метапредметных результатов теперь включено умение находить, критически оценивать и использовать информацию по различной тематике в сети Интернет. Актуализированы и согласованы с действующими нормативами требования к информационной инфраструктуре школ.