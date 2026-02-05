https://ria.ru/20260205/mysh-2072524492.html
В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь
В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь - РИА Новости, 05.02.2026
В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь
Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью Кеми Баденок — лидера британской Консервативной партии, которая сейчас выступает как главная РИА Новости, 05.02.2026
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью Кеми Баденок — лидера британской Консервативной партии, которая сейчас выступает как главная оппозиционная сила в стране, пишет газета Daily Mail
"Пробегающая мимо Кеми Баденок
мышь была замечена в ходе ее интервью, в котором она критиковала лейбористов в связи со скандалом (вокруг бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Грызун вдруг выскочил из-за стола позади Баденок в тот момент, когда она требовала от премьер-министра Кира Стармера
раскрыть детали назначения Мандельсона послом в США
, хотя перед этим выявились его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном
Баденок, по-видимому, не заметила мышь, отмечает газета. Позже лидера консерваторов спросили, удалось ли ей избавиться от грызунов в кабинете, на что она ответила, что не боится их.
"Мыши повсюду. К счастью, я не боюсь мышей. Я не боюсь грызунов. Я знаю, как с ними справляться", — сказала Баденок.
В ноябре издание Politico описало резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит: здание находится в плачевном состоянии, там встречаются мыши, чувствуется неприятный запах, неисправно отопление и нет стабильной телефонной связи. Премьер-министр Кир Стармер ненавидит резиденцию, а чиновники считают, что ее состояние сказывается на атмосфере в правительстве.