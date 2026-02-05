В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью Кеми Баденок — лидера британской Консервативной партии, которая сейчас выступает как главная оппозиционная сила в стране, пишет газета Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью Кеми Баденок — лидера британской Консервативной партии, которая сейчас выступает как главная оппозиционная сила в стране, пишет газета Daily Mail

"Пробегающая мимо Кеми Баденок мышь была замечена в ходе ее интервью, в котором она критиковала лейбористов в связи со скандалом (вокруг бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. — Прим. ред.)", — говорится в статье.

Грызун вдруг выскочил из-за стола позади Баденок в тот момент, когда она требовала от премьер-министра Кира Стармера раскрыть детали назначения Мандельсона послом в США , хотя перед этим выявились его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном

Баденок, по-видимому, не заметила мышь, отмечает газета. Позже лидера консерваторов спросили, удалось ли ей избавиться от грызунов в кабинете, на что она ответила, что не боится их.

"Мыши повсюду. К счастью, я не боюсь мышей. Я не боюсь грызунов. Я знаю, как с ними справляться", — сказала Баденок.