В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь
17:29 05.02.2026 (обновлено: 23:33 05.02.2026)
В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь
В телеинтервью с британским политиком заметили пробегающую мышь

Daily Mail: пробегающая мышь попала в телеинтервью главы британской оппозиции

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Пробегающая мышь оказалась в кадре во время телевизионного интервью Кеми Баденок — лидера британской Консервативной партии, которая сейчас выступает как главная оппозиционная сила в стране, пишет газета Daily Mail.
"Пробегающая мимо Кеми Баденок мышь была замечена в ходе ее интервью, в котором она критиковала лейбористов в связи со скандалом (вокруг бывшего посла в Вашингтоне Питера Мандельсона. — Прим. ред.)", — говорится в статье.
Владимир Зеленский
"Готов на все": в Британии предупредили об опасном замысле Зеленского
Вчера, 06:26
Грызун вдруг выскочил из-за стола позади Баденок в тот момент, когда она требовала от премьер-министра Кира Стармера раскрыть детали назначения Мандельсона послом в США, хотя перед этим выявились его связи с американским финансистом Джеффри Эпштейном.
Баденок, по-видимому, не заметила мышь, отмечает газета. Позже лидера консерваторов спросили, удалось ли ей избавиться от грызунов в кабинете, на что она ответила, что не боится их.
"Мыши повсюду. К счастью, я не боюсь мышей. Я не боюсь грызунов. Я знаю, как с ними справляться", — сказала Баденок.
В ноябре издание Politico описало резиденцию премьер-министра на Даунинг-стрит: здание находится в плачевном состоянии, там встречаются мыши, чувствуется неприятный запах, неисправно отопление и нет стабильной телефонной связи. Премьер-министр Кир Стармер ненавидит резиденцию, а чиновники считают, что ее состояние сказывается на атмосфере в правительстве.
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор за рулем в Виндзоре
Брат короля Британии Эндрю покинул особняк в Виндзоре, сообщили СМИ
4 февраля, 04:12
 
