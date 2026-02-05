Онищенко рассказал, в каком возрасте начинает стареть мозг

Рейтинг@Mail.ru
01:56 05.02.2026
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мозг начинает стареть в возрасте 36-39 лет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"У нас же есть еще такой критерий - молодые ученые. Это тот критерий, когда он может продуцировать какие-то идеи, потом он уже живет с тем багажом, который у него есть... В основном вот такой вот возраст - 36-39 лет", - сказал Онищенко.
Он добавил, что у каждого старение мозга идет по-разному, на это также влияет генетическая предрасположенность.
Грецкие орехи - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Врач назвала продукты, улучшающие работу мозга
27 января, 04:26
 
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
