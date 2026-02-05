Онищенко рассказал, в каком возрасте начинает стареть мозг

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мозг начинает стареть в возрасте 36-39 лет, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что у каждого старение мозга идет по-разному, на это также влияет генетическая предрасположенность.