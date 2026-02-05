В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании.

"В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме все линии метро работают по графику выходного дня с интервалами в 20 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковского метрополитена.