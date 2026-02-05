В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании.
"В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме все линии метро работают по графику выходного дня с интервалами в 20 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковского метрополитена.
Харьковский метрополитен был открыт в 1975 году. Это вторая на Украине после Киева сеть подземного транспорта и шестая в СССР после Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Баку. В настоящее время метро в Харькове состоит из трех линий - Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской. Их общая протяженность составляет 38 километров, на них расположено 30 станций, три из которых - пересадочные. С 2024 года на Салтовской линии начали работать женщины-машинисты.
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа
3 февраля, 14:56