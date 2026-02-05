Рейтинг@Mail.ru
В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:48 05.02.2026
https://ria.ru/20260205/metro-2072376727.html
В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом
В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом - РИА Новости, 05.02.2026
В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом
Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T09:48:00+03:00
2026-02-05T09:48:00+03:00
в мире
киев
украина
ссср
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_504:654:2420:1732_1920x0_80_0_0_4e22d7e14de2fdc3ca5494ae2a55cfe3.jpg
https://ria.ru/20260203/kiev-2071952420.html
киев
украина
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841356786_506:629:2252:1938_1920x0_80_0_0_8e123bf259304510aaeda55b6fbe1c1c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, ссср
В мире, Киев, Украина, СССР
В харьковском метро увеличили интервалы из-за проблем со светом

В метро Харькова увеличили интервалы из-за проблем с энергоснабжением

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЛюди спускаются на станцию метро в центре Харькова
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Люди спускаются на станцию метро в центре Харькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Харьковский метрополитен работает с увеличенными интервалами из-за проблем с энергоснабжением в городе, сообщает пресс-служба компании.
"В связи с нестабильной ситуацией в энергосистеме все линии метро работают по графику выходного дня с интервалами в 20 минут", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковского метрополитена.
Харьковский метрополитен был открыт в 1975 году. Это вторая на Украине после Киева сеть подземного транспорта и шестая в СССР после Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси и Баку. В настоящее время метро в Харькове состоит из трех линий - Холодногорско-Заводской, Салтовской и Алексеевской. Их общая протяженность составляет 38 километров, на них расположено 30 станций, три из которых - пересадочные. С 2024 года на Салтовской линии начали работать женщины-машинисты.
Киев - РИА Новости, 1920, 03.02.2026
Время подачи света в Киеве уменьшили еще на три часа
3 февраля, 14:56
 
В миреКиевУкраинаСССР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала