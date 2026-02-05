Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене

МУРМАНСК, 5 фев - РИА Новости. Белые медведи на Шпицбергене набирают вес, потому что охотятся не только на льду, но и на суше, в том числе на лахтака и северных оленей, а также на моржей, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, комментируя результаты исследования норвежских ученых.

Ученые норвежского полярного института опубликовали исследование по состоянию белых медведей на архипелаге Шпицберген . Согласно их выводам, если с 1995 по 2019 годы наблюдалось ухудшение состояния особей в популяции, то с 2020 года животные там стали более упитанными, что в первую очередь связано с более богатой и доступной кормовой базой.

"Норвежцы отмечают, что медведи охотятся не только на кольчатую нерпу и лахтака на льду, но и на лахтака на суше, всё больше регистрируется случаев охоты медведей на северных оленей. Кроме того, по наблюдениям норвежских коллег, участилась охота медведей на моржей, численность которых на лежбищах в последние годы увеличилась", - добавил ученый.

При этом российский ученый акцентирует внимание на том, что исследование норвежского полярного института относится только к территории архипелага, а его выводы не могут быть распространены на другие арктические территории.

"Если вы обратите внимание, авторы статьи неоднократно говорят о том, что результаты получены для локальной группировки белых медведей. Их нельзя распространять ни на какие другие регионы Арктики , а тем более на другие субпопуляции", - подчеркнул Мордвинцев

Российский ученый уточнил, что норвежские коллеги ведут систематические исследования состояния баренцевоморской субпопуляции белых медведей на Шпицбергене уже много лет и видят любые изменения, которые происходят.