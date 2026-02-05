Рейтинг@Mail.ru
Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене
02:59 05.02.2026
Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене
Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене
Ученый объяснил, почему толстеют белые медведи на Шпицбергене

Белый медведь
Белый медведь
Белый медведь. Архивное фото
МУРМАНСК, 5 фев - РИА Новости. Белые медведи на Шпицбергене набирают вес, потому что охотятся не только на льду, но и на суше, в том числе на лахтака и северных оленей, а также на моржей, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН Илья Мордвинцев, комментируя результаты исследования норвежских ученых.
Ученые норвежского полярного института опубликовали исследование по состоянию белых медведей на архипелаге Шпицберген. Согласно их выводам, если с 1995 по 2019 годы наблюдалось ухудшение состояния особей в популяции, то с 2020 года животные там стали более упитанными, что в первую очередь связано с более богатой и доступной кормовой базой.
Белые медведи на мысе Кожевникова
Климатолог объяснил, почему белые медведи все чаще выходят к людям
19 января, 04:31
19 января, 04:31
"Норвежцы отмечают, что медведи охотятся не только на кольчатую нерпу и лахтака на льду, но и на лахтака на суше, всё больше регистрируется случаев охоты медведей на северных оленей. Кроме того, по наблюдениям норвежских коллег, участилась охота медведей на моржей, численность которых на лежбищах в последние годы увеличилась", - добавил ученый.
При этом российский ученый акцентирует внимание на том, что исследование норвежского полярного института относится только к территории архипелага, а его выводы не могут быть распространены на другие арктические территории.
"Если вы обратите внимание, авторы статьи неоднократно говорят о том, что результаты получены для локальной группировки белых медведей. Их нельзя распространять ни на какие другие регионы Арктики, а тем более на другие субпопуляции", - подчеркнул Мордвинцев.
Российский ученый уточнил, что норвежские коллеги ведут систематические исследования состояния баренцевоморской субпопуляции белых медведей на Шпицбергене уже много лет и видят любые изменения, которые происходят.
Архипелаг Шпицберген расположен в Северном Ледовитом океане. Шпицбергенский трактат 1920 года определил международно-правовой статус архипелага Шпицберген. Он установил суверенитет Норвегии над этой территорией, считавшейся ранее ничейной, а государствам-участникам договора, к которым относится и Россия, предоставлялось равное право на эксплуатацию естественных ресурсов Шпицбергена и его территориальных вод. Шпицберген обладает особым статусом и открыт для безвизового посещения гражданами государств-участников Шпицбергенского трактата.
Архипелаг Шпицберген
Ученые рассказали о скорости таяния ледников Шпицбергена
2 апреля 2025, 19:27
2 апреля 2025, 19:27
 
Шпицберген Арктика Северный Ледовитый океан Илья Мордвинцев Российская академия наук
 
 
