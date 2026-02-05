https://ria.ru/20260205/medinskiy-2072498783.html
Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию
Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию - РИА Новости, 05.02.2026
Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию
Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал иностранцам, которые искренне хотят понять Россию, приезжать работать в российские регионы. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T16:04:00+03:00
2026-02-05T16:04:00+03:00
2026-02-05T16:04:00+03:00
общество
россия
москва
санкт-петербург
владимир мединский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_ef480b3eb18995927467034931891ab6.jpg
https://ria.ru/20260205/medinskij-2072491313.html
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/16/2024670797_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_8f582686fe4fcc701989b0d5f7b4fcd3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, санкт-петербург, владимир мединский
Общество, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Мединский
Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию
Мединский посоветовал желающим понять РФ иностранцам ехать работать в регионы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал иностранцам, которые искренне хотят понять Россию, приезжать работать в российские регионы.
Мединский
в четверг выступил в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание". После лекционной части он ответил на вопросы участников марафона, один из которых спросил у него совета для иностранца, желающего понять Россию
.
"Можно приехать в Россию в турпоездку, но, мне кажется, лучше всего приехать поработать, пожить, выучить русский язык. Тогда вы поймете Россию. И необязательно в Москву
и в Петербург
. В глубинку - там еще интереснее будет. Кстати, сейчас многие так и поступают", - заявил Мединский.
Он подчеркнул, что еще одним источником знания является литература, но не стоит ограничиваться только чтением классики. Мединский напомнил, как ошибались нацистские идеологи в XX веке, считавшие русских героями Достоевского и Гоголя и полагавшие, что с такими "интеллигентными искателями смысла жизни" будет очень легко справиться.
"А когда Германия
напала на Советский Союз, то с недоумением, как пишет этот философ XX века, с недоумением они увидели, что нет никаких Раскольниковых, Башмачкиных Акакиев Акакиевичей. Есть стальные ряды защитников Родины", - подчеркнул Мединский.