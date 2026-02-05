Рейтинг@Mail.ru
16:04 05.02.2026
Мединский дал совет иностранцам, желающим понять Россию
Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал иностранцам, которые искренне хотят понять Россию, приезжать работать в российские регионы.
владимир мединский
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Помощник президента России Владимир Мединский посоветовал иностранцам, которые искренне хотят понять Россию, приезжать работать в российские регионы.
Мединский в четверг выступил в Национальном центре "Россия" в рамках марафона "Россия - семья семей" общества "Знание". После лекционной части он ответил на вопросы участников марафона, один из которых спросил у него совета для иностранца, желающего понять Россию.
"Можно приехать в Россию в турпоездку, но, мне кажется, лучше всего приехать поработать, пожить, выучить русский язык. Тогда вы поймете Россию. И необязательно в Москву и в Петербург. В глубинку - там еще интереснее будет. Кстати, сейчас многие так и поступают", - заявил Мединский.
Он подчеркнул, что еще одним источником знания является литература, но не стоит ограничиваться только чтением классики. Мединский напомнил, как ошибались нацистские идеологи в XX веке, считавшие русских героями Достоевского и Гоголя и полагавшие, что с такими "интеллигентными искателями смысла жизни" будет очень легко справиться.
"А когда Германия напала на Советский Союз, то с недоумением, как пишет этот философ XX века, с недоумением они увидели, что нет никаких Раскольниковых, Башмачкиных Акакиев Акакиевичей. Есть стальные ряды защитников Родины", - подчеркнул Мединский.
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Мединский признался, что считал песню "Матушка-земля" народной
Вчера, 15:41
 
