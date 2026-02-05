Рейтинг@Mail.ru
МАГАТЭ предоставило АЭС "Пакш-2" абсолютный приоритет поддержки - РИА Новости, 05.02.2026
14:49 05.02.2026
МАГАТЭ предоставило АЭС "Пакш-2" абсолютный приоритет поддержки
МАГАТЭ предоставило проекту АЭС "Пакш-2" абсолютный приоритет поддержки, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. РИА Новости, 05.02.2026
© АСЭ РосатомПроект АЭС "Пакш-2" в Венгрии
Проект АЭС Пакш-2 в Венгрии - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© АСЭ Росатом
Проект АЭС "Пакш-2" в Венгрии. Архивное фото
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. МАГАТЭ предоставило проекту АЭС "Пакш-2" абсолютный приоритет поддержки, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Трехсторонняя встреча Лихачева, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси и главы МИД Венгрии Петера Сийярто состоялась перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".
"Международное агентство по атомной энергии и Рафаэль Гросси лично включили сегодня венгерский проект в абсолютный приоритет поддержки", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" подчеркнул, что госкорпорация "очень ценит патронаж, который осуществляет МАГАТЭ в адрес строящихся проектов".
