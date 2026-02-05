Рейтинг@Mail.ru
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
12:04 05.02.2026 (обновлено: 12:05 05.02.2026)
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников - РИА Новости, 05.02.2026
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, рассказал в интервью президент РАН академик Геннадий Красников. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:04:00+03:00
2026-02-05T12:05:00+03:00
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников

Красников: РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года

Лунное затмение
Лунное затмение - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Лунное затмение. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, рассказал в интервью президент РАН академик Геннадий Красников.
"РАН подготовила большую программу по научному космосу, и она принята фактически в том варианте, в котором была предложена нами. Там и космические обсерватории - "Спектр-УФ" и "Миллиметрон" - для исследований Вселенной, исследований реликтового излучения, зарождения звезд, исследований черных дыр, нейтронных звезд. У нас запланированы большие проекты мирового уровня", - сказал Красников.
В программе заложены и исследования планет, отметил он.
"Хотя мы в большей степени сосредоточились на Венере, но выполняем и лунную программу. Сейчас она рассчитана до 2036 года, одновременно работаем над лунной программой до 2060 года", - добавил глава РАН.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
