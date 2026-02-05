РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, рассказал в интервью президент РАН академик Геннадий Красников.

"Хотя мы в большей степени сосредоточились на Венере, но выполняем и лунную программу. Сейчас она рассчитана до 2036 года, одновременно работаем над лунной программой до 2060 года", - добавил глава РАН.