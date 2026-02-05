https://ria.ru/20260205/luna-2072413200.html
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников - РИА Новости, 05.02.2026
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, рассказал в интервью президент РАН академик Геннадий Красников. РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T12:04:00+03:00
2026-02-05T12:04:00+03:00
2026-02-05T12:05:00+03:00
российская академия наук
геннадий красников
луна
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040324591_0:196:3060:1917_1920x0_80_0_0_04ad63ffb2b7cae6392b2593f0f62f73.jpg
https://ria.ru/20260203/razoblachenie-2071994019.html
луна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040324591_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a8d443aa23947d08be17ee87e3291f67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российская академия наук, геннадий красников, луна
Российская академия наук, Геннадий Красников, Луна
РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года, заявил Красников
Красников: РАН работает над программой изучения Луны до 2060 года
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская академия наук работает над программой изучения Луны, рассчитанной до 2060 года, рассказал в интервью президент РАН академик Геннадий Красников.
"РАН
подготовила большую программу по научному космосу, и она принята фактически в том варианте, в котором была предложена нами. Там и космические обсерватории - "Спектр-УФ" и "Миллиметрон" - для исследований Вселенной, исследований реликтового излучения, зарождения звезд, исследований черных дыр, нейтронных звезд. У нас запланированы большие проекты мирового уровня", - сказал Красников
.
В программе заложены и исследования планет, отметил он.
"Хотя мы в большей степени сосредоточились на Венере, но выполняем и лунную программу. Сейчас она рассчитана до 2036 года, одновременно работаем над лунной программой до 2060 года", - добавил глава РАН.