Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев

ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. РФ на переговорах с МАГАТЭ подчеркнула готовность экспортировать энергию с Запорожской АЭС в том числе в альянсе с США, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами", - сказал Лихачев.