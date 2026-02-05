Рейтинг@Mail.ru
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев
13:51 05.02.2026
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев
2026-02-05T13:51:00+03:00
2026-02-05T13:51:00+03:00
экономика
россия
сша
венгрия
алексей лихачев
рафаэль гросси
петер сийярто
магатэ
экономика, россия, сша, венгрия, алексей лихачев, рафаэль гросси, петер сийярто, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Экономика, Россия, США, Венгрия, Алексей Лихачев, Рафаэль Гросси, Петер Сийярто, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев

Лихачев: Россия готова экспортировать энергию с ЗАЭС в альянсе с США

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Запорожская АЭС. Архивное фото
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. РФ на переговорах с МАГАТЭ подчеркнула готовность экспортировать энергию с Запорожской АЭС в том числе в альянсе с США, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Трехсторонняя встреча Лихачева, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии и главы МИД Венгрии Петера Сийярто состоялась перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
В Госдуме прокомментировали заявление Зеленского о боях за Донбасс и ЗАЭС
31 января, 12:59
"Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" отметил, что при этом "вопросы эксплуатации станции, ее владения, обеспечения независимости должны быть, конечно, закреплены за Российской организацией".
"Другого выхода нет, исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла, поскольку безопасность - это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики", - подчеркнул он.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси "демонстрирует себя как партнер, который интересы России понимает и умеет содействовать их реализации".
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Положение дел на ЗАЭС остается под контролем, заявил Ульянов
30 января, 19:32
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
