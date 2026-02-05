https://ria.ru/20260205/likhachev-2072455381.html
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев
Россия готова экспортировать электроэнергию с ЗАЭС, заявил Лихачев
Лихачев: Россия готова экспортировать энергию с ЗАЭС в альянсе с США
ПАКШ (Венгрия), 5 фев - РИА Новости. РФ на переговорах с МАГАТЭ подчеркнула готовность экспортировать энергию с Запорожской АЭС в том числе в альянсе с США, заявил глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Трехсторонняя встреча Лихачева
, гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гроссии
и главы МИД Венгрии Петера Сийярто
состоялась перед церемонией заливки первого бетона для новых блоков АЭС "Пакш
".
"Мы еще раз подчеркнули, с одной стороны, абсолютную открытость к сотрудничеству, к возможному экспорту электроэнергии за пределы Российской Федерации. И вот этот экспорт, эту международную торговлю электроэнергией мы готовы осуществлять в альянсе, в том числе и с американскими партнерами", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома
" отметил, что при этом "вопросы эксплуатации станции, ее владения, обеспечения независимости должны быть, конечно, закреплены за Российской организацией".
"Другого выхода нет, исходя из законодательства Российской Федерации, из норм и правил МАГАТЭ, из соображений здравого смысла, поскольку безопасность - это первый ключевой элемент при формировании планов использования любого объекта атомной энергетики", - подчеркнул он.
По его словам, гендиректор МАГАТЭ Гросси "демонстрирует себя как партнер, который интересы России
понимает и умеет содействовать их реализации".