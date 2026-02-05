Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, прощание пройдёт 6 февраля, она будет похоронена в семейной могиле на Преображенском кладбище Москвы, рассказала РИА Новости её юрист Татьяна Кириенко.