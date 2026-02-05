Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, прощание пройдёт 6 февраля, она будет похоронена в семейной могиле на Преображенском кладбище Москвы, рассказала РИА Новости её юрист Татьяна Кириенко.
"Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Гитана Леонтенко скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет. Прощание с Гитаной Аркадьевной Леонтенко состоится 6 февраля 2026 года на Преображенском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в 10.00 в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища. После отпевания состоится захоронение в семейную могилу", - рассказала собеседница агентства.
Леонтенко вместе с дочерью Марией Баталовой проходила потерпевшей по делу об афере с её имуществом. Несколько лет подряд семейная пара Михаил Цивин и Наталья Дрожжина под видом поддержки оказывала помощь вдове его дочери, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил участников аферы на сроки от четырех до пяти лет лишения свободы