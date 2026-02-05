Рейтинг@Mail.ru
Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко - РИА Новости, 05.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 05.02.2026 (обновлено: 13:17 05.02.2026)
https://ria.ru/20260205/leontenko-2072441490.html
Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко
Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко - РИА Новости, 05.02.2026
Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко
Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, прощание пройдёт 6 февраля, она будет похоронена в семейной могиле на Преображенском... РИА Новости, 05.02.2026
2026-02-05T13:12:00+03:00
2026-02-05T13:17:00+03:00
ссср
москва
алексей баталов
гитана леонтьенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072439930_0:0:919:518_1920x0_80_0_0_0b53d5dcf479bc749c626a325aec4ed9.jpg
ссср
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072439930_71:0:919:636_1920x0_80_0_0_fcf6cbd5ad76d2e0833dc1882ea59bd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, москва, алексей баталов, гитана леонтьенко
СССР, Москва, Алексей Баталов, Гитана Леонтьенко
Умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко

РИА Новости: умерла вдова народного артиста СССР Баталова Гитана Леонтьенко

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкВдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Умерла вдова народного артиста СССР Алексея Баталова Гитана Леонтенко, прощание пройдёт 6 февраля, она будет похоронена в семейной могиле на Преображенском кладбище Москвы, рассказала РИА Новости её юрист Татьяна Кириенко.
"Умерла Гитана Аркадьевна Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Владимировича Баталова. Гитана Леонтенко скончалась мирно, дома. Ей было 90 лет. Прощание с Гитаной Аркадьевной Леонтенко состоится 6 февраля 2026 года на Преображенском кладбище в Москве. Отпевание пройдет в 10.00 в храме святителя Николая Чудотворца на территории кладбища. После отпевания состоится захоронение в семейную могилу", - рассказала собеседница агентства.
Леонтенко вместе с дочерью Марией Баталовой проходила потерпевшей по делу об афере с её имуществом. Несколько лет подряд семейная пара Михаил Цивин и Наталья Дрожжина под видом поддержки оказывала помощь вдове его дочери, но затем, используя доверенность, сняли практически все сбережения потерпевших - более 20 миллионов рублей. В мае 2023 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил участников аферы на сроки от четырех до пяти лет лишения свободы
 
СССРМоскваАлексей БаталовГитана Леонтьенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала