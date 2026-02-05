Эксперт оценила попытку Латвии и Эстонии встроиться в переговоры по Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попытка Латвии и Эстонии встроиться в переговорный процесс России и США по урегулированию украинского кризиса выглядит разумной, но запоздалой, заявила РИА Новости старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.
Ранее премьер Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначения Евросоюзом специального посланника, который мог бы участвовать в переговорах по урегулированию на Украине.
"Заявление совпало с визитом в Москву французских эмиссаров, которые, вероятно, также стремятся предотвратить маргинализацию Европы в процессе урегулирования. Так что попытка Силини и Кариса встроиться в этот процесс и хоть как-то институционализировать роль ЕС в нем выглядит довольно разумной, хоть и крайне запоздалой", - сказала Павлова.
Эксперт уточнила, что данное предложение стоит рассматривать прежде всего как попытку напомнить о себе в изменившейся реальности, где ЕС пока что отведена роль наблюдателя за переговорами России и США по Украине, а про Прибалтику и вовсе забыли.
"В инициативе Силини и Кариса есть и внутриполитический смысл. В обеих странах на фоне все более масштабных социально-экономических проблем уровень поддержки правительств продолжает обновлять антирекорды. И это предложение должно хотя бы отчасти успокоить население, уже порядком уставшее от беспрерывного раскручивания военной истерии", - полагает собеседница агентства.