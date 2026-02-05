Эксперт оценила попытку Латвии и Эстонии встроиться в переговоры по Украине

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Попытка Латвии и Эстонии встроиться в переговорный процесс России и США по урегулированию украинского кризиса выглядит разумной, но запоздалой, заявила РИА Новости старший научный сотрудник группы комплексных исследований Балтийского региона ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН Мария Павлова.

"В инициативе Силини и Кариса есть и внутриполитический смысл. В обеих странах на фоне все более масштабных социально-экономических проблем уровень поддержки правительств продолжает обновлять антирекорды. И это предложение должно хотя бы отчасти успокоить население, уже порядком уставшее от беспрерывного раскручивания военной истерии", - полагает собеседница агентства.